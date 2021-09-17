Всё перемешали и в духовку! Яблочный пирог на скорую руку за 15 минут: быстро и просто

Пирог на скорую руку придется как нельзя кстати, если на пороге появились неожиданные гости. К тому же, ингредиенты для него найдутся на каждой кухне.
Нам понадобятся следующие компоненты:
- яйцо куриное – 4 шт.
- сахар – 180 г
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 200 мл
- разрыхлитель — 1,5 чайной ложки
- мука – 380 г
- яблоки – 4 штуки (среднего размера)
для крошки:
- мука – 1 столовая ложка
- сахар – 1 столовая ложка
- сливочное масло – 15 г
Для посыпки – миндальные лепестки (по желанию)
Технология приготовления:
В стеклянную миску вбиваем яйца, добавляем сахар и тщательно перемешиваем с помощью венчика.
Вливаем в смесь молоко и предварительно растопленное сливочное масло. Снова тщательно перемешиваем.
Всыпаем в состав муку и разрыхлитель. Перемешиваем венчиком до получения однородной густой массы.
Добавляем в тесто предварительно очищенные и нарезанные небольшими кубиками яблоки. Аккуратно перемешиваем смесь при помощи лопатки или ложки.
Берем для крошки муку, отправляем в глубокую тарелку. Теперь добавляем сахар и мягкое сливочное масло (не растапливать). Вымешиваем смесь пальцами. У нас получился рассыпчатый состав.
Берем форму для выпечки ( 27 на 16). Выливаем в нее тесто с яблоками. Разравниваем поверхность лопаткой.Посыпаем крошкой и (по желанию) миндальными лепестками.
Выпекаем в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
Вытаскиваем пирог из духовки, лопаткой отделаем боковые стороны от стенок формы, аккуратно освобождаем и нарезаем пирог порционными кусками.
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