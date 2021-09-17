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Всё перемешали и в духовку! Яблочный пирог на скорую руку за 15 минут: быстро и просто

Пирог на скорую руку придется как нельзя кстати, если на пороге появились неожиданные гости. К тому же, ингредиенты для него найдутся на каждой кухне.

Нам понадобятся следующие компоненты:

  • яйцо куриное – 4 шт.
  • сахар – 180 г
  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 200 мл
  • разрыхлитель — 1,5 чайной ложки
  • мука – 380 г
  • яблоки – 4 штуки (среднего размера)

для крошки:

  • мука – 1 столовая ложка
  • сахар – 1 столовая ложка
  • сливочное масло – 15 г

Для посыпки – миндальные лепестки (по желанию)

Технология приготовления:

В стеклянную миску вбиваем яйца, добавляем сахар и тщательно перемешиваем с помощью венчика.

Вливаем в смесь молоко и предварительно растопленное сливочное масло. Снова тщательно перемешиваем.

Всыпаем в состав муку и разрыхлитель. Перемешиваем венчиком до получения однородной густой массы.

Добавляем в тесто предварительно очищенные и нарезанные небольшими кубиками яблоки. Аккуратно перемешиваем смесь при помощи лопатки или ложки.

Берем для крошки муку, отправляем в глубокую тарелку. Теперь добавляем сахар и мягкое сливочное масло (не растапливать). Вымешиваем смесь пальцами. У нас получился рассыпчатый состав.

Берем форму для выпечки ( 27 на 16). Выливаем в нее тесто с яблоками. Разравниваем поверхность лопаткой.

Посыпаем крошкой и (по желанию) миндальными лепестками.

Всё перемешали и в духовку! Яблочный пирог на скорую руку за 15 минут: быстро и просто

Выпекаем в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Вытаскиваем пирог из духовки, лопаткой отделаем боковые стороны от стенок формы, аккуратно освобождаем и нарезаем пирог порционными кусками.

Всё перемешали и в духовку! Яблочный пирог на скорую руку за 15 минут: быстро и просто

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