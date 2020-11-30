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Салат Сугроб: зимний салат с нежной текстурой

Салат Сугроб – зимний салатик нежной структуры. Готовится из доступных продуктов, выглядит очень нарядно.

Салат Сугроб: ингредиенты

Салат Сугроб

  1. 4 (четыре) шт – картофеля
  2. 1 (одна) шт- куриных окорочков
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. 100 (сто) гр – майонеза
  6. 4 (четыре) шт – яиц
  7. 2 (два) зубчика -чеснока
  8. Черный молотый перец и соль по вкусу

Салат Сугроб: рецепт

Салат Сугроб

  • Воду подсолите и доведите до кипения. Варите картошку минут 25, потом морковь 40 минут. Яйца десяти минут варки будет достаточно
  • Окорок отварите до готовности. Снимите шкурку и отделите мясо от костей
  • Картошку и морковку натрите на крупной терке
  • Куриное мясо измельчите ножом
  • Сыр натрите на мелкой терке. Лучше сыр белых сортов
  • Яйца очистите. Аккуратно выньте желток
  • Положите желтки в посуду и добавьте к ним измельченный чеснок и майонез (где – то одну ст. ложку) и перемешайте
  • Заполните этой массой белки яиц
  • Приступим к сборке салата. Нужно плоское блюдо среднего размера. Первый слой идет картофель, немного утрамбуйте и смажьте майонезом
  • Второй слой идет морковь и также смазать майонезом
  • Далее куриное мясо. Также поверх майонез нанести. Посыпать солью и перцем
  • Сверху на мясо выложите нечиненые белки. Смажьте майонезом.
    Сверху посыпьте тертым сыром

Салат Сугроб готов!

Салат Сугроб

Лучше оставьте его на ночь в холодильнике. Он так пропитается и будет еще сочнее и вкуснее.

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