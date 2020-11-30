Салат Сугроб: зимний салат с нежной текстурой

Салат Сугроб – зимний салатик нежной структуры. Готовится из доступных продуктов, выглядит очень нарядно.
Салат Сугроб: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – картофеля
- 1 (одна) шт- куриных окорочков
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
- 1 (одна) шт – моркови
- 100 (сто) гр – майонеза
- 4 (четыре) шт – яиц
- 2 (два) зубчика -чеснока
- Черный молотый перец и соль по вкусу
Салат Сугроб: рецепт
- Воду подсолите и доведите до кипения. Варите картошку минут 25, потом морковь 40 минут. Яйца десяти минут варки будет достаточно
- Окорок отварите до готовности. Снимите шкурку и отделите мясо от костей
- Картошку и морковку натрите на крупной терке
- Куриное мясо измельчите ножом
- Сыр натрите на мелкой терке. Лучше сыр белых сортов
- Яйца очистите. Аккуратно выньте желток
- Положите желтки в посуду и добавьте к ним измельченный чеснок и майонез (где – то одну ст. ложку) и перемешайте
- Заполните этой массой белки яиц
- Приступим к сборке салата. Нужно плоское блюдо среднего размера. Первый слой идет картофель, немного утрамбуйте и смажьте майонезом
- Второй слой идет морковь и также смазать майонезом
- Далее куриное мясо. Также поверх майонез нанести. Посыпать солью и перцем
- Сверху на мясо выложите нечиненые белки. Смажьте майонезом. Сверху посыпьте тертым сыром
Салат Сугроб готов!
Лучше оставьте его на ночь в холодильнике. Он так пропитается и будет еще сочнее и вкуснее.
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