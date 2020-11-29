Очень вкусная запеканка из цветной капусты – все попросят добавки

Как просто и вкусно приготовить блюдо из цветной капусты мы расскажем в нашем рецепте. Запеканка из цветной капусты получается настолько вкусной, что от нее не откажутся даже те, кто не очень-то и любит овощные блюда.

Вкусная запеканка из цветной капусты – ингредиенты:

одна среднего размера цветная капуста

по две столовые ложки майонеза и сметаны

чайная ложка горчицы

сто граммов сыра

два яйца

черный молотый перец и соль – по вкусу

Вкусная запеканка из цветной капусты – приготовление:

Для начала надо подготовить цветную капусту:

Взять цветную капусту, удалить зеленые листики, разобрать ее по соцветиям и помыть.

В кастрюлю залить воду, добавить туда соль и закипятить.

В кипящую воду запустить соцветия капусты и варить в течении четырех минут под закрытой крышкой.

По истечении времени при помощи шумовки достать соцветия из кипятка и дать им немного остыть.

Пока капуста остывает нужно подготовить заливку:

Яйца разбить в отдельную пиалу.

Взбить их венчиком.

Доложить сметану и майонез.

После добавить горчицу и черный молотый перец.

Посолить и все перемешать до однородной массы.

А теперь необходимо собрать запеканку и запечь ее:

Огнеупорную форму смазать растительным маслом и выложить туда аккуратным слоем остывшие соцветия цветной капусты.

Сверху полить заливкой.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать им запеканку.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить форму с запеканкой в духовку примерно на четверть часа.

Ориентироваться конечно же нужно по своей духовке. Когда запеканка хорошо подрумянится, можно ее доставать.

Ну вот наша вкуснейшая запеканка из цветной капусты готова.

Достаньте ее из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте на стол.

Ах, как же вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такую запеканку из цветной капусты, уж точно не пожалеете.

Приятного аппетита!