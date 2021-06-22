Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Запеканка из кабачков получается очень вкусной и пикантной, с творожной добавкой. Такую закуску можно подавать к любым гарнирам и мясным блюдам, рыбным котлетам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

творог или мягкий сыр, 200 г;

сыр твердый, 150 г;

томатный сок, 250 г;

соль и сахар по вкусу;

чеснок, 2 зубчика;

яйцо, 1 шт;

зелень.

Процесс приготовления

Кабачки моем и вытираем насухо, режем тонким полосками.

Солим полоски, смазываем с двух сторон растительным маслом и выкладываем на противень. Запекаем около 15 минут в духовке, при 200 градусах.

Сыр трем на терке и часть смешиваем с творогом, мелко резанной зеленью, тертым чесноком, порезанным яйцом. Солим и перчим по вкусу.

Выкладываем на каждую полоску начинку и сворачиваем рулетики.

Выкладываем рулеты в форму, заливаем томатным соком.

Совет: сок можно по вкусу солить и добавить сахар, другие специи.

Посыпаем тертым сыром.

Запекаем около 20 минут при 200 градусах.