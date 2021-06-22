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Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Запеканка из кабачков получается очень вкусной и пикантной, с творожной добавкой. Такую закуску можно подавать к любым гарнирам и мясным блюдам, рыбным котлетам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • творог или мягкий сыр, 200 г;
  • сыр твердый, 150 г;
  • томатный сок, 250 г;
  • соль и сахар по вкусу;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • яйцо, 1 шт;
  • зелень.

Процесс приготовления

Кабачки моем и вытираем насухо, режем тонким полосками.

Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Солим полоски, смазываем с двух сторон растительным маслом и выкладываем на противень. Запекаем около 15 минут в духовке, при 200 градусах.

Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Сыр трем на терке и часть смешиваем с творогом, мелко резанной зеленью, тертым чесноком, порезанным яйцом. Солим и перчим по вкусу.

Выкладываем на каждую полоску начинку и сворачиваем рулетики.

Выкладываем рулеты в форму, заливаем томатным соком.

Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Совет: сок можно по вкусу солить и добавить сахар, другие специи.

Посыпаем тертым сыром.

Запекаем около 20 минут при 200 градусах.

Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Подаем запеканку в горячем виде к любому гарниру, закуске. В холодном она тоже вкусная и ароматная, подходят в качестве холодной закуски в жаркий, летний день.

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