Для этого блюда с кабачками и мяса не надо! Вкусный и простой рецепт

Запеканка из кабачков получается очень вкусной и пикантной, с творожной добавкой. Такую закуску можно подавать к любым гарнирам и мясным блюдам, рыбным котлетам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- творог или мягкий сыр, 200 г;
- сыр твердый, 150 г;
- томатный сок, 250 г;
- соль и сахар по вкусу;
- чеснок, 2 зубчика;
- яйцо, 1 шт;
- зелень.
Процесс приготовления
Кабачки моем и вытираем насухо, режем тонким полосками.
Солим полоски, смазываем с двух сторон растительным маслом и выкладываем на противень. Запекаем около 15 минут в духовке, при 200 градусах.
Сыр трем на терке и часть смешиваем с творогом, мелко резанной зеленью, тертым чесноком, порезанным яйцом. Солим и перчим по вкусу.
Выкладываем на каждую полоску начинку и сворачиваем рулетики.
Выкладываем рулеты в форму, заливаем томатным соком.
Совет: сок можно по вкусу солить и добавить сахар, другие специи.
Посыпаем тертым сыром.
Запекаем около 20 минут при 200 градусах.
Подаем запеканку в горячем виде к любому гарниру, закуске. В холодном она тоже вкусная и ароматная, подходят в качестве холодной закуски в жаркий, летний день.
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