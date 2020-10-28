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Орешки со сгущёнкой: лакомство домашнего приготовления, знакомое с детства

Орешки со сгущенкой – вкус детства! Давайте вместе вспомним это самое замечательное время!

Орешки со сгущенкой: ингредиенты

Орешки со сгущёнкой

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 400 (четыреста) гр – сгущенного молока
  3. 400 (четыреста) гр – муки
  4. 100 (сто) гр – сливочного масла
  5. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  6. 3 (три) гр- разрыхлителя
  7. 100 (сто) гр – сметаны

Орешки со сгущенкой: рецепт

Орешки со сгущёнкой

  • Банку сгущенки положите в кастрюлю с водой и варите сгущенку 4 часа. Предварительно снимите с банки наклейку и клей
  • Теперь займемся печеньем. Взбейте яйца и сахар
  • Доведите их до состояния плотной пены
  • Масло растопите в ковшике и добавьте его в массу яичную
  • Потом добавьте разрыхлитель и все взбейте
  • Замесите тесто специальной насадкой «крюком». Потихоньку добавляя муку
  • После чего включите орешницу, у кого что. Может у вас мультипекарь с панелями для этого печенья. Отщипывайте маленький кусочек теста скатайте в шарик и кладите в орешницу. Выпекайте печенье минуты три. После чего дайте им остыть
  • Потом в половинки печенья начините сгущенку и соедините между собой

Орешки со сгущенкой готовы: Видео

Пожалуй, это мое самое любимое лакомство! И вы обязательно приготовьте! На здоровье.

Орешки со сгущёнкой

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