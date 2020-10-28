Орешки со сгущёнкой: лакомство домашнего приготовления, знакомое с детства

Орешки со сгущенкой – вкус детства! Давайте вместе вспомним это самое замечательное время!
Орешки со сгущенкой: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 400 (четыреста) гр – сгущенного молока
- 400 (четыреста) гр – муки
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 3 (три) гр- разрыхлителя
- 100 (сто) гр – сметаны
Орешки со сгущенкой: рецепт
- Банку сгущенки положите в кастрюлю с водой и варите сгущенку 4 часа. Предварительно снимите с банки наклейку и клей
- Теперь займемся печеньем. Взбейте яйца и сахар
- Доведите их до состояния плотной пены
- Масло растопите в ковшике и добавьте его в массу яичную
- Потом добавьте разрыхлитель и все взбейте
- Замесите тесто специальной насадкой «крюком». Потихоньку добавляя муку
- После чего включите орешницу, у кого что. Может у вас мультипекарь с панелями для этого печенья. Отщипывайте маленький кусочек теста скатайте в шарик и кладите в орешницу. Выпекайте печенье минуты три. После чего дайте им остыть
- Потом в половинки печенья начините сгущенку и соедините между собой
Орешки со сгущенкой готовы: Видео
Пожалуй, это мое самое любимое лакомство! И вы обязательно приготовьте! На здоровье.
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