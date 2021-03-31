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Пирог с манкой на сковороде. Десерт, который тает во рту

Пирог с манкой на сковороде, или как его называют в алжирской кухне — Мшуша. Это пирог без сахара, молока, кефира. Да и в чем большой плюс, так это то, что готовим мы этот пирог не в духовке, а на сковороде!

Пирог с манкой на сковороде

Пирог с манкой на сковороде: ингредиенты

  1. 7 (семь) шт -яиц
  2. 5 (пять) ст. ложек — меда
  3. 6 (шесть) ст. ложек — манной крупы
  4. 3(три) ст. ложки — растительного масла
  5. 10 (десять) гр — разрыхлителя
  6. щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Тщательно взбейте яйца. Яиц много, да, но они и есть основа пирога
  • Добавьте манку к яйцам и тщательно перемешайте. Желательно дать манке настояться минут 5
  • Добавьте к манке растительное масло, щепотку соли. Перемешайте
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом. Пока сковорода разогревается, насыпьте разрыхлитель в тесто и перемешайте смесь
  • На разогретой сковороде обжаривайте мшушу до золотистого цвета на среднем огне под крышкой пять минут. Затем переверните пирог и жарьте еще 3 минуты
  • Выложите пирог на тарелку и пропитайте медом
  • Пирог с манкой на сковороде получается невероятно вкусным. Мягким, упругим. Если же, у вас не оказалось дома манной крупы, то ее можно заменить на муку и 1. чайную ложку крахмала. Но в данном случае, пирог не получится таким воздушным!
    На здоровье!
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