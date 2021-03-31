Пирог с манкой на сковороде. Десерт, который тает во рту

Пирог с манкой на сковороде, или как его называют в алжирской кухне — Мшуша. Это пирог без сахара, молока, кефира. Да и в чем большой плюс, так это то, что готовим мы этот пирог не в духовке, а на сковороде!

Пирог с манкой на сковороде: ингредиенты

7 (семь) шт -яиц 5 (пять) ст. ложек — меда 6 (шесть) ст. ложек — манной крупы 3(три) ст. ложки — растительного масла 10 (десять) гр — разрыхлителя щепотка соли

Рецепт приготовления: