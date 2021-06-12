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Котлеты Пажарские. Оригинальный рецепт для сытного перекуса

Котлеты Пажарские получаются мягкими и сочными, с вкусной хрустящей корочкой.

Котлеты Пажарские: ингредиенты

Котлеты Пажарские

  1. Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
  2.  Куриное филе — 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Панировочные сухари — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
  5. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  7. Хлеб — 4-5 л. (четыре — пять ломтиков)
  8. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  •  Выложите ломтики хлеба в небольшую миску и залейте молоком.
  • Вымойте куриное филе, немного обсушите и мелко нарежьте.
  • В нарезанное мясо птицы вбейте одно яйцо.
  • Затем добавьте сливки, которые добавят котлетам сочности, поэтому являются необходимым ингредиентом.
  • Выложите подмоченный хлеб и посолите.
  • Тщательно всё перемешайте и сформируйте котлеты. Смочите руки, чтобы легче было работать с фаршем.
  • Выложите панировочные сухари на тарелку.
  • Растопите на сковороде сливочное масло и выложите котлетки.
  • Обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до появления корочки, затем огонь убавьте и томите котлеты под крышкой ещё 10 минут.
  • Котлеты подавайте горячими, можете украсить блюдо по Вашему вкусу.

Котлеты Пажарские — оригинальный рецепт вкусных котлет.

Котлеты Пажарские. Оригинальный рецепт для сытного перекуса 2

Готовьте на здоровье!

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