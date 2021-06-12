Котлеты Пажарские. Оригинальный рецепт для сытного перекуса

Котлеты Пажарские получаются мягкими и сочными, с вкусной хрустящей корочкой.
Котлеты Пажарские: ингредиенты
- Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
- Куриное филе — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Панировочные сухари — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Хлеб — 4-5 л. (четыре — пять ломтиков)
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Выложите ломтики хлеба в небольшую миску и залейте молоком.
- Вымойте куриное филе, немного обсушите и мелко нарежьте.
- В нарезанное мясо птицы вбейте одно яйцо.
- Затем добавьте сливки, которые добавят котлетам сочности, поэтому являются необходимым ингредиентом.
- Выложите подмоченный хлеб и посолите.
- Тщательно всё перемешайте и сформируйте котлеты. Смочите руки, чтобы легче было работать с фаршем.
- Выложите панировочные сухари на тарелку.
- Растопите на сковороде сливочное масло и выложите котлетки.
- Обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до появления корочки, затем огонь убавьте и томите котлеты под крышкой ещё 10 минут.
- Котлеты подавайте горячими, можете украсить блюдо по Вашему вкусу.
Котлеты Пажарские — оригинальный рецепт вкусных котлет.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии