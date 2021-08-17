Нежнейший мусс Капучино. Нежный, воздушный и ароматный десерт

Нежнейший мусс Капучино получается невероятно нежным и ароматным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.
Нежнейший мусс Капучино: ингредиенты
- Молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
- Белый шоколад – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Растворимый кофе – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сливки 33% — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахарная пудра – 1-2 ст. (один-два стакана)
- Желатин – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Какао – для посыпки
Способ приготовления:
- Сперва в отдельной ёмкости замочите желатин в 2 столовых ложках воды.
- Затем молоко поставьте на огонь и доводите до кипения.
- Кусочками наломайте шоколад и отправьте в отдельную ёмкость. Влейте подготовленное молоко и перемешайте хорошо до однородности.
- Затем добавьте кофе и всё снова перемешайте. Дайте немного остыть и объедините с желатином, процедите смесь с помощью ситечка.
- Отправьте остужаться в холодильник на некоторое время. Следите, чтобы не застыло желе.
- Отправьте в отдельную ёмкость сливки и сахарную пудру. Взбейте всё миксером до пышного состояния.
- После этого смешайте аккуратно с шоколадно-кофейной смесью и разлейте по ёмкостям.
- Уберите застывать в холодильник. Посыпьте перед подачей какао.
Нежнейший мусс Капучино — воздушный и нежный.
Пеките на здоровье!
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