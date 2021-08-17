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Нежнейший мусс Капучино. Нежный, воздушный и ароматный десерт

Нежнейший мусс Капучино получается невероятно нежным и ароматным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.

Нежнейший мусс Капучино: ингредиенты

Нежнейший мусс Капучино

  1. Молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Белый шоколад – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Растворимый кофе – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Сливки 33% — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Сахарная пудра – 1-2 ст. (один-два стакана)
  6. Желатин – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  7. Какао – для посыпки

Способ приготовления:

  • Сперва в отдельной ёмкости замочите желатин в 2 столовых ложках воды.
  • Затем молоко поставьте на огонь и доводите до кипения.
  • Кусочками наломайте шоколад и отправьте в отдельную ёмкость. Влейте подготовленное молоко и перемешайте хорошо до однородности.
  • Затем добавьте кофе и всё снова перемешайте. Дайте немного остыть и объедините с желатином,  процедите смесь с помощью ситечка.
  • Отправьте остужаться в холодильник на некоторое время. Следите, чтобы не застыло желе.
  • Отправьте в отдельную ёмкость сливки и сахарную пудру. Взбейте всё миксером до пышного состояния.
  • После этого смешайте аккуратно с шоколадно-кофейной смесью и разлейте по ёмкостям.
  • Уберите застывать в холодильник. Посыпьте перед подачей какао.

Нежнейший мусс Капучино — воздушный и нежный.

Нежнейший мусс Капучино. Нежный, воздушный и ароматный десерт 2

Пеките на здоровье!

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