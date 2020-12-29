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Картофельные драники со свининой. Красивое и вкусное блюдо для всей семьи.

Предлагаем рецепт картофельных драников со свининой для тех, кто любит экспериментировать.

Картофельные драники: Приготовление

  • Промыть мясо под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем, порезать кусками, толщиной в полтора см.
  • Завернуть куски в полиэтиленовую пленку и отбить с обеих сторон.
  • Очистить чеснок и выжать через пресс.
  • Соевый соус, чеснок, коньяк, черный перец смешать.
  • Полученным соусом замариновать мясо.
  • Держать в маринаде около 2 часов.
  • Картошку помыть, очистить от кожуры.
  • Снова промыть и обсушить полотенцем.
  • Натереть на терке, посолить и поперчить по вкусу.
  • Взбить яйца.
  • Постепенно добавлять их в муку, при этом постоянно помешивая.
  • Полученную смесь добавить к картофелю и хорошо перемешать.
  • Столовой ложкой выложить картофельную смесь толстыми и крупными порциями на сковороду, куда предварительно нужно налить растительное масло.
  • Размеры драников должны соответствовать кускам свинины.

Картофельные драники

  • В другую сковороду залить растительное масло, разогреть и обжарить на нем кусочки свинины по 2 минуты с каждой стороны.
  • Помыть помидор и нарезать тонкими кружочками.
  • Форму для выпекания смазать растительным маслом.
  • Положить туда драники и на каждый драник – кусок свинины и кружочки помидора.
  • Сверху натереть сыр.
  • Согреть духовку до 200°С. Запекать драники четверть часа.
  • Достать форму из духовки.
  • Драники выложить на большое плоское блюдо и посыпать рубленой зеленью.

Картофельные драники

Картофельные драники: Ингредиенты

  • свиное филе — 700 г
  • картофель – 800 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука -80 г
  • твердый сыр – 150 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • коньяк – 50 мл
  • соевый соус – 50 мл
  • Помидоры – 4 шт.
  • Соль, перец – по вкусу.

Приятного аппетита!

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