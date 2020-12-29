Картофельные драники со свининой. Красивое и вкусное блюдо для всей семьи.

Предлагаем рецепт картофельных драников со свининой для тех, кто любит экспериментировать.
Картофельные драники: Приготовление
- Промыть мясо под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем, порезать кусками, толщиной в полтора см.
- Завернуть куски в полиэтиленовую пленку и отбить с обеих сторон.
- Очистить чеснок и выжать через пресс.
- Соевый соус, чеснок, коньяк, черный перец смешать.
- Полученным соусом замариновать мясо.
- Держать в маринаде около 2 часов.
- Картошку помыть, очистить от кожуры.
- Снова промыть и обсушить полотенцем.
- Натереть на терке, посолить и поперчить по вкусу.
- Взбить яйца.
- Постепенно добавлять их в муку, при этом постоянно помешивая.
- Полученную смесь добавить к картофелю и хорошо перемешать.
- Столовой ложкой выложить картофельную смесь толстыми и крупными порциями на сковороду, куда предварительно нужно налить растительное масло.
- Размеры драников должны соответствовать кускам свинины.
- В другую сковороду залить растительное масло, разогреть и обжарить на нем кусочки свинины по 2 минуты с каждой стороны.
- Помыть помидор и нарезать тонкими кружочками.
- Форму для выпекания смазать растительным маслом.
- Положить туда драники и на каждый драник – кусок свинины и кружочки помидора.
- Сверху натереть сыр.
- Согреть духовку до 200°С. Запекать драники четверть часа.
- Достать форму из духовки.
- Драники выложить на большое плоское блюдо и посыпать рубленой зеленью.
Картофельные драники: Ингредиенты
- свиное филе — 700 г
- картофель – 800 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука -80 г
- твердый сыр – 150 г
- чеснок – 3 зубчика
- коньяк – 50 мл
- соевый соус – 50 мл
- Помидоры – 4 шт.
- Соль, перец – по вкусу.
Приятного аппетита!
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