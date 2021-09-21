Скатерть-Самобранка

5 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кислый
    Подавать блюдо можно "с гарниром", но не "к гарниру". Гарнир - украшение, дополнение. К украшению не подают основное,...Скумбрия по-барск...
  • nii trino
    11 кг картошки??? - Это что, на год вперёд там вареников должно получиться?))) И всего одно яйцо)))Действительно вку...
  • ира
    спасибо автору за "вкусный" рецепт!Нашла вкусный рец...

Скумбрия по-новому: все дело в соусе. Аромат, как у запеченной, а на вкус как копченая

Так сделанная скумбрия точно займет первое место среди ваших праздничных закусок. С минимумом продуктов, получается роскошное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 3 шт;
  • лук, 4 шт;
  • перец;
  • горчица, 3 ст.л;
  • майонез, 3 – 4 ст.л;
  • соевый соус, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего и режем порционными кусочками по 2 см толщиной.

Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем с кусочками рыбы.

Для соуса смешиваем горчицу с майонезом и соевым соусом.

Выливаем соус в рыбу и посыпаем черным перцем по вкусу, хорошо вымешиваем массу и оставляем на 30 минут.

Скумбрия по-новому: все дело в соусе. Аромат, как у запеченной, а на вкус как копченая

Выкладываем всю массу в форму для запекания так, чтобы первым слоем был лук, а сверху – кусочки рыбы.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Скумбрия по-новому: все дело в соусе. Аромат, как у запеченной, а на вкус как копченая

Рыбка получается золотистая, аппетитная, по вкусу очень похожа на рыбу горячего копчения. Вкус дополняет ароматный и хрустящий лук.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх