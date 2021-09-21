Скумбрия по-новому: все дело в соусе. Аромат, как у запеченной, а на вкус как копченая

Так сделанная скумбрия точно займет первое место среди ваших праздничных закусок. С минимумом продуктов, получается роскошное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 3 шт;

лук, 4 шт;

перец;

горчица, 3 ст.л;

майонез, 3 – 4 ст.л;

соевый соус, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего и режем порционными кусочками по 2 см толщиной.

Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем с кусочками рыбы.

Для соуса смешиваем горчицу с майонезом и соевым соусом.

Выливаем соус в рыбу и посыпаем черным перцем по вкусу, хорошо вымешиваем массу и оставляем на 30 минут.

Выкладываем всю массу в форму для запекания так, чтобы первым слоем был лук, а сверху – кусочки рыбы.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.