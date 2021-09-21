Скумбрия по-новому: все дело в соусе. Аромат, как у запеченной, а на вкус как копченая

Так сделанная скумбрия точно займет первое место среди ваших праздничных закусок. С минимумом продуктов, получается роскошное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 3 шт;
- лук, 4 шт;
- перец;
- горчица, 3 ст.л;
- майонез, 3 – 4 ст.л;
- соевый соус, 5 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего и режем порционными кусочками по 2 см толщиной.
Лук режем тонкими полукольцами и смешиваем с кусочками рыбы.
Для соуса смешиваем горчицу с майонезом и соевым соусом.
Выливаем соус в рыбу и посыпаем черным перцем по вкусу, хорошо вымешиваем массу и оставляем на 30 минут.
Выкладываем всю массу в форму для запекания так, чтобы первым слоем был лук, а сверху – кусочки рыбы.
Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.
Рыбка получается золотистая, аппетитная, по вкусу очень похожа на рыбу горячего копчения. Вкус дополняет ароматный и хрустящий лук.
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