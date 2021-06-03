Вот, что я делаю с редиской. Хоть 100 банок закрою, все улетают

Ранее бытовало мнение, что редис не поддается консервированию, поэтому многие отказывали себе в оригинальных и вкусных заготовках. Этот рецепт мне дала подруга и теперь я всегда с приходим сезона овощей, делаю такую консервацию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

редис;

свежая зелень по хорошему пучку;

лавровый лист по 1 шт в банку;

чеснок, по 2 шт;

перец душистый по 3 шт;

перец горошек по 4 шт;

в каждую банку по 1 л воды;

сахар на 1 л воды, 3 ст.л;

соль, 2 ст.л;

уксус 9 %, 60 мл.

Процесс приготовления

Редис хорошо промываем и обрезаем поврежденные места.

В чистые банки укладываем веточки укропа и петрушки, зонтики укропа, чеснок, перец горошком и душистый.

Заполняем банки редисом плотно.

Заливаем кипятком и оставляем на 6 минут.

Сливаем и заливаем еще раз на 6 минут.

Заливаем третий раз и сливаем воду.

В кастрюле кипятим воду.

Совет: воду измерьте, чтобы сварить маринад с необходимыми пропорциями соли и сахара уксуса.

Доводим воду до кипения, растворяем соль и сахар, варим около 3 минут.

Вливаем уксус. Когда маринад вновь закипит, выключаем плиту и разливаем маринад по банкам.

Закручиваем крышками, укутываем и оставляем остывать.

Храню такие заготовки в подвале или кладовке.

Подавать редис можно к любым гарнирам, очень вкусно с запеченным мясом.