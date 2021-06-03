Вот, что я делаю с редиской. Хоть 100 банок закрою, все улетают

Ранее бытовало мнение, что редис не поддается консервированию, поэтому многие отказывали себе в оригинальных и вкусных заготовках. Этот рецепт мне дала подруга и теперь я всегда с приходим сезона овощей, делаю такую консервацию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- редис;
- свежая зелень по хорошему пучку;
- лавровый лист по 1 шт в банку;
- чеснок, по 2 шт;
- перец душистый по 3 шт;
- перец горошек по 4 шт;
- в каждую банку по 1 л воды;
- сахар на 1 л воды, 3 ст.л;
- соль, 2 ст.л;
- уксус 9 %, 60 мл.
Процесс приготовления
Редис хорошо промываем и обрезаем поврежденные места.
В чистые банки укладываем веточки укропа и петрушки, зонтики укропа, чеснок, перец горошком и душистый.
Заполняем банки редисом плотно.
Заливаем кипятком и оставляем на 6 минут.
Сливаем и заливаем еще раз на 6 минут.
Заливаем третий раз и сливаем воду.
В кастрюле кипятим воду.
Совет: воду измерьте, чтобы сварить маринад с необходимыми пропорциями соли и сахара уксуса.
Доводим воду до кипения, растворяем соль и сахар, варим около 3 минут.
Вливаем уксус. Когда маринад вновь закипит, выключаем плиту и разливаем маринад по банкам.
Закручиваем крышками, укутываем и оставляем остывать.
Храню такие заготовки в подвале или кладовке.
Подавать редис можно к любым гарнирам, очень вкусно с запеченным мясом.
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