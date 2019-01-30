Из простых продуктов-праздничные бутерброды

Грядут праздники и вы ищите рецепты бюджетных блюд? Тогда вы попали по адресу. Ведь в этом рецепте мы познакомим вас с очень интересной, но простой и доступной для каждого закуской к празднику. И научим вас готовить вкуснейшие бутерброды с мойвой. Поверьте, такая закуска не останется без внимания и ваши гости будут от нее в полном восторге!

А еще мы не рекомендуем вам покупать соленую мойву в магазине. Ведь намного вкуснее она получается, если замариновать ее в домашних условиях по рецепту с нашего сайта.

Необходимые продукты

соленая мойва — 300 гр

помидор — 2 шт

зеленый лук — 1 пучок

укроп

хлеб

растительное масло

Начинаем приготовление

Берем мойву, отрезаем хвост и голову, а потом аккуратно удаляем внутренности и хребет. Также отрезаем аккуратно плавники. Таким образом обработаем всю рыбку. У помидоров удаляем семена с жидкостью и нарезаем кубиком. Измельчаем зеленый лук, но не весь. Также мелко нарезаем подготовленный укроп. Все продукты (кроме рыбы) перекладываем в миску, добавляем немного растительного масла, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Хлеб нарезаем на большие пластинки, отрезаем корочки, а потом разрезаем на 2 части. Точно также поступаем со всем подготовленным хлебом. Собираем закуску. Берем кусочек хлеба, кладем на него овощную начинку, накрываем филе мойвы и завязываем с помощью зеленого лука. Точно также собираем все бутерброды и перекладываем их на блюдо. И все, закуска готова, можно подавать к столу!

Приятного аппетита!

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