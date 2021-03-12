Салат «Жар-птица». Есть секрет, чтобы все просили рецепт!

Оригинальный салат с луковыми кольцами, куриным мясом, опятами и корейской морковью. Необычный вкус и армат такого блюда, точно понравится вашей семье и гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 200 г;
- мясо куриное, 250 г;
- корейская морковь и опята маринованные по 150 г;
- лук, 100 г;
- соевый соус, 30 г;
- майонез, 100 г;
- мука, 30 г;
- укроп, пучок.
Процесс приготовления
Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями.
Мелко режем мясо или разбираем на волокна.
Заливаем соевым соусом мясо.
Лук режем кольцами, разделяем колечки и обваливаем в муке.
Обжариваем в растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца.
Отварной картофель режем кубиками.
В форме смешиваем грибы, мясо, корейскую морковь и картофель, заправляем майонезом и перемешиваем.
Выкладываем салат на блюдо и сверху украшаем луковыми колечками, посыпаем мелко рубленым укропом.
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