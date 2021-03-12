Салат «Жар-птица». Есть секрет, чтобы все просили рецепт!

Оригинальный салат с луковыми кольцами, куриным мясом, опятами и корейской морковью. Необычный вкус и армат такого блюда, точно понравится вашей семье и гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 200 г;

мясо куриное, 250 г;

корейская морковь и опята маринованные по 150 г;

лук, 100 г;

соевый соус, 30 г;

майонез, 100 г;

мука, 30 г;

укроп, пучок.

Процесс приготовления

Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями.

Мелко режем мясо или разбираем на волокна.

Заливаем соевым соусом мясо.

Лук режем кольцами, разделяем колечки и обваливаем в муке.

Обжариваем в растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца.

Отварной картофель режем кубиками.

В форме смешиваем грибы, мясо, корейскую морковь и картофель, заправляем майонезом и перемешиваем.

Выкладываем салат на блюдо и сверху украшаем луковыми колечками, посыпаем мелко рубленым укропом.