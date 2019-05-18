Скатерть-Самобранка

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Это действительно лучшая начинка. Моя мама называет это блюдо «Мимоза по-новому»


16.05.2019
Это действительно лучшая начинка. Моя мама называет это блюдо «Мимоза по-новому»
Ингредиенты:

3 листа тонкого лаваша

1 банка сардины в масле

3 яйца (сваренных вкрутую)

200 гр. сыра (твердого или плавленного)

любимая зелень по вкусу

майонез по вкусу

Приготовление:

Первый лист лаваша смазываем майонезом, выкладываем сардину и зелень, скрутите рулетом.

Второй лист смазываем майонезом, посыпаем натертыми сваренными яйцами и зеленью.

На край этого листа отправьте рулет с сардиной и скрутите рулетом.

Последний лист смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и зеленью.

На край отправьте рулет с яйцами и сардиной и скрутите все рулетом.

Дайте постоять пару часов, нарежьте на куски.

Приятного аппетита!!!

 

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