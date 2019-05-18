Это действительно лучшая начинка. Моя мама называет это блюдо «Мимоза по-новому»

3 листа тонкого лаваша
1 банка сардины в масле
3 яйца (сваренных вкрутую)
200 гр. сыра (твердого или плавленного)
любимая зелень по вкусу
майонез по вкусу
Приготовление:
Первый лист лаваша смазываем майонезом, выкладываем сардину и зелень, скрутите рулетом.
Второй лист смазываем майонезом, посыпаем натертыми сваренными яйцами и зеленью.
На край этого листа отправьте рулет с сардиной и скрутите рулетом.
Последний лист смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и зеленью.
На край отправьте рулет с яйцами и сардиной и скрутите все рулетом.
Дайте постоять пару часов, нарежьте на куски.
Приятного аппетита!!!
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