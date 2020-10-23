Борщ холодный: суп из холодильника!

Борщ холодный! Борщ холодный или холодник – один из видов холодных овощных супов. Берет свое начало в восточноевропейских странах. Часто встречается в украинской, белорусской, польской кухнях. В России такой суп называют свекольником. Варят этот суп на основе кисломолочных продуктов и (или) овощных отваров. Перед подачей обязательно надо подержать в холодильнике.
Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления холодника.
Борщ холодный: ингредиенты
- свекла с ботвой – 2 шт.
- огурцы – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- квас хлебный – 50 г
- сметана – 100 г
- лук зеленый – полпучка
- укроп и петрушка – по вкусу
Борщ холодный: пошаговый рецепт
- Взять свеклу, хорошо промыть под проточной водой, отделить стебли от корнеплодов.
- Стебли свеклы мелко нарубить.
- Свеклу залить кипятком, немного посолить и варить до готовности. Затем вынуть шумовкой, остудить и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон.
- В кипящий отвар запустить стебли свеклы и некоторое количество листьев и варить до готовности.
- В отвар добавить нарезанную свеклу и отложить, чтобы остыл.
- Взять огурцы, помыть, почистить и нарезать средними полукольцами.
- Яйца помыть, положить в подсоленную воду и сварить вкрутую. Затем разрезать на дольки.
- Зеленый лук, петрушку и укроп хорошенько помыть, срезать корешки и мелко нарубить.
- В остуженный отвар налить хлебный квас, добавить огурцы, петрушку и укроп.
- Готовый борщ положить в холодильник, чтобы хорошо остудить. Затем достать, налить в порционные тарелки, добавить дольки яйца и ложку сметаны.
Борщ холодный: готов
Холодник на столе. Кушайте на здоровье!
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