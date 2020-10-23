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Борщ холодный: суп из холодильника!

Борщ холодный! Борщ холодный или холодник – один из видов холодных овощных супов. Берет свое начало в восточноевропейских странах. Часто встречается в украинской, белорусской, польской кухнях. В России такой суп называют свекольником. Варят этот суп на основе кисломолочных продуктов и (или) овощных отваров. Перед подачей обязательно надо подержать в холодильнике.

Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления холодника.

Борщ холодный

Борщ холодный: ингредиенты

  • свекла с ботвой – 2 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • квас хлебный – 50 г
  • сметана – 100 г
  • лук зеленый – полпучка
  • укроп и петрушка – по вкусу

Борщ холодный: пошаговый рецепт

  • Взять свеклу, хорошо промыть под проточной водой, отделить стебли от корнеплодов.
  • Стебли свеклы мелко нарубить.
  • Свеклу залить кипятком, немного посолить и варить до готовности. Затем вынуть шумовкой, остудить и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон.
  • В кипящий отвар запустить стебли свеклы и некоторое количество листьев и варить до готовности.
  • В отвар добавить нарезанную свеклу и отложить, чтобы остыл.
  • Взять огурцы, помыть, почистить и нарезать средними полукольцами.
  • Яйца помыть, положить в подсоленную воду и сварить вкрутую. Затем разрезать на дольки.
  • Зеленый лук, петрушку и укроп хорошенько помыть, срезать корешки и мелко нарубить.

Борщ холодный: суп из холодильника!

  • В остуженный отвар налить хлебный квас, добавить огурцы, петрушку и укроп.
  • Готовый борщ положить в холодильник, чтобы хорошо остудить. Затем достать, налить в порционные тарелки, добавить дольки яйца и ложку сметаны.

Борщ холодный: готов

Холодник на столе. Кушайте на здоровье!

 

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