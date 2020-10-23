Борщ холодный: суп из холодильника!

Борщ холодный! Борщ холодный или холодник – один из видов холодных овощных супов. Берет свое начало в восточноевропейских странах. Часто встречается в украинской, белорусской, польской кухнях. В России такой суп называют свекольником. Варят этот суп на основе кисломолочных продуктов и (или) овощных отваров. Перед подачей обязательно надо подержать в холодильнике.

Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления холодника.

Борщ холодный: ингредиенты

свекла с ботвой – 2 шт.

огурцы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

квас хлебный – 50 г

сметана – 100 г

лук зеленый – полпучка

укроп и петрушка – по вкусу

Борщ холодный: пошаговый рецепт

Взять свеклу, хорошо промыть под проточной водой, отделить стебли от корнеплодов.

Стебли свеклы мелко нарубить.

Свеклу залить кипятком, немного посолить и варить до готовности. Затем вынуть шумовкой, остудить и нарезать тонкой соломкой вдоль волокон.

В кипящий отвар запустить стебли свеклы и некоторое количество листьев и варить до готовности.

В отвар добавить нарезанную свеклу и отложить, чтобы остыл.

Взять огурцы, помыть, почистить и нарезать средними полукольцами.

Яйца помыть, положить в подсоленную воду и сварить вкрутую. Затем разрезать на дольки.

Зеленый лук, петрушку и укроп хорошенько помыть, срезать корешки и мелко нарубить.

В остуженный отвар налить хлебный квас, добавить огурцы, петрушку и укроп.

Готовый борщ положить в холодильник, чтобы хорошо остудить. Затем достать, налить в порционные тарелки, добавить дольки яйца и ложку сметаны.

Борщ холодный: готов

Холодник на столе. Кушайте на здоровье!