Вкусные баклажаны по простому и доступному рецепту

Баклажаны отлично сочетаются с мясным фаршем и получается отличное блюдо, которое можно подавать даже на праздничный стол. Закуска поможет разнообразить меню в любой семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны;
- лук;
- томаты;
- фарш;
- соль, перец, специи, зелень, чеснок, растительное масло.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кружочками и обжариваем на растительном масле. Этап с солью и замачиванием в воде можно пропустить, сегодня сорта овощей без горечи. Но если вы не уверенны, тогда промойте их.
Лук мелко режем и смешиваем с фаршем. Также заправляем его солью, перцем, специями, чесноком.
Дно формы для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем слоем фарш и сверху кладем кружочки баклажан и томатов, чередуя их. Пересыпаем измельченным чесноком и тертым сыром по вкусу.
Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.
Закуска хороша как в горячем, так и в холодном виде, можно сыр смешать с зеленью, паприкой и другими ароматными травами, тогда получается вообще идеально.
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