Вкусные баклажаны по простому и доступному рецепту

Баклажаны отлично сочетаются с мясным фаршем и получается отличное блюдо, которое можно подавать даже на праздничный стол. Закуска поможет разнообразить меню в любой семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны;

лук;

томаты;

фарш;

соль, перец, специи, зелень, чеснок, растительное масло.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кружочками и обжариваем на растительном масле. Этап с солью и замачиванием в воде можно пропустить, сегодня сорта овощей без горечи. Но если вы не уверенны, тогда промойте их.

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем. Также заправляем его солью, перцем, специями, чесноком.

Дно формы для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем слоем фарш и сверху кладем кружочки баклажан и томатов, чередуя их. Пересыпаем измельченным чесноком и тертым сыром по вкусу.

Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.