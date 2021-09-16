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Вкусное блюдо из овощей. Полюбилось всем: рецепт доступной и простой запеканки

Вкусное блюдо из овощей: баклажаны, помидоры с сыром и полезным шпинатом, который придает блюду особый вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • баклажаны, 2 шт;
  • помидоры, 3 шт;
  • соль, перец, ароматные травы, чеснок, базилик, масло растительное или оливковое;
  • шпинат, 140 г;
  • рикотта, 4 ст.л;
  • соус маринара;
  • моцарелла, 200 г, пармезан.

Процесс приготовления

Баклажаны режем пластинами и если овощи горчат, замачиваем в воде с солью.

Помидоры режем кружочками, солим и посыпаем ароматными травами.

Противень смазываем растительным маслом, выкладываем баклажаны.

Посыпаем их солью, ароматными травами, сухим базиликом и сбрызгиваем растительным маслом.

Запекаем 20 минут при 200 градусах.

Режем произвольно шпинат и смешиваем с мягким сыром и тертым по вкусу чесноком, солим и перчим.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем ломтики баклажана так, чтобы они покрыли дно и бока формы.

В середину кладем массу из шпината и сыра, сверху кружочки помидор, кусочки моцареллы.

Вкусное блюдо из овощей. Полюбилось всем: рецепт доступной и простой запеканки

Накрываем начинку баклажанами и смазываем верх соусом, сбрызгиваем маслом и опять выкладываем начинку из шпината.

Вкусное блюдо из овощей. Полюбилось всем: рецепт доступной и простой запеканки

Повторяем слои, пока не закончатся продукты.

Запекаем при 200 градусах около 30 минут.

Вкусное блюдо из овощей. Полюбилось всем: рецепт доступной и простой запеканки

Такая запеканка получается очень сытной и аппетитной, ароматной, ее можно подавать в горячем или в холодном виде с самыми разными блюдами и гарнирами.

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