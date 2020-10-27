Фаршированная голень индейки: недорогое очень вкусное блюдо.

Фаршированная голень индейки! Приготовим сегодня недорогое очень вкусное блюдо — фаршированную голень индейки.

Фаршированная голень индейки:

Это великолепное блюдо можно подавать на праздничный стол. И хотя оно не содержит дорогостоящих продуктов, выглядит на столе вполне достойно и красиво. Кроме того мясо получается очень сочным и ароматным, так что точно не будет уделено вниманием со стороны гостей.

Фаршированная голень индейки: ингредиенты

одна голень индейки (приблизительный вес восемьсот пятьдесят граммов)

два ломтика ржаного хлеба

пятьдесят грамм бекона

головка репчатого лука

одно яйцо

две столовые ложки растительного масла

зелень петрушки, черный перец и соль – по вкусу

Фаршированная голень индейки: приготовление

Приготовление начинки:

Лук почистить, помыть, обмакнуть полотенцем и мелко нарезать.

Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и обжарить в нем лук до получения золотистого цвета.

У ломтиков хлеба срезать корочку. Ломтики нарезать кубиками.

Кусочки бекона также порезать на маленькие кубики.

Веточки петрушки помыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.

В глубокую миску положить хлеб, измельченную петрушку, бекон и обжаренный лук. Вбить яйцо, посолить и поперчить. Все тщательно перемешать.

Приготовление голени:

Голень индейки тщательно помыть, просушить бумажным полотенцем. Затем надрезать мясо с одной стороны и удалить кость. Также удалить мелкие кости и сухожилия.

Мясо посыпать солью, черным перцем и хорошо натереть руками.

Край голени сшить ниткой и заложить внутрь начинку.

Края голени плотно прижать друг к другу и аккуратно сшить.

В форму для выпечки налить растительное масло и щеточкой распределить его по поверхности.

Голень поместить в форму для выпечки и щеточкой обмазать растительным маслом.

Накрыть форму фольгой и поставить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.

Продержать голень в духовке нужно где-то полтора-два часа. Все зависит от Вашей духовки.

Через полтора часа достать голень из духовки, снять фольгу, перевернуть ее в форме и снова заложить в духовку еще на тридцать-сорок минут. В течении этого времени нужно периодически поливать образовавшимся в форме соком, так голень индейки покрывается румяной аппетитной корочкой.

Голень достать из духовки, срезать все нитки и подать в горячем виде к столу.

Мясо получается очень сочным и ароматным. Никто из гостей не останется равнодушным.

Фаршированная голень индейки: готова

Приятного аппетита!