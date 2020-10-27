Фаршированная голень индейки: недорогое очень вкусное блюдо.

Фаршированная голень индейки! Приготовим сегодня недорогое очень вкусное блюдо — фаршированную голень индейки.
Фаршированная голень индейки:
Это великолепное блюдо можно подавать на праздничный стол. И хотя оно не содержит дорогостоящих продуктов, выглядит на столе вполне достойно и красиво. Кроме того мясо получается очень сочным и ароматным, так что точно не будет уделено вниманием со стороны гостей.
Фаршированная голень индейки: ингредиенты
- одна голень индейки (приблизительный вес восемьсот пятьдесят граммов)
- два ломтика ржаного хлеба
- пятьдесят грамм бекона
- головка репчатого лука
- одно яйцо
- две столовые ложки растительного масла
- зелень петрушки, черный перец и соль – по вкусу
Фаршированная голень индейки: приготовление
Приготовление начинки:
- Лук почистить, помыть, обмакнуть полотенцем и мелко нарезать.
- Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и обжарить в нем лук до получения золотистого цвета.
- У ломтиков хлеба срезать корочку. Ломтики нарезать кубиками.
- Кусочки бекона также порезать на маленькие кубики.
- Веточки петрушки помыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
- В глубокую миску положить хлеб, измельченную петрушку, бекон и обжаренный лук. Вбить яйцо, посолить и поперчить. Все тщательно перемешать.
Приготовление голени:
- Голень индейки тщательно помыть, просушить бумажным полотенцем. Затем надрезать мясо с одной стороны и удалить кость. Также удалить мелкие кости и сухожилия.
- Мясо посыпать солью, черным перцем и хорошо натереть руками.
- Край голени сшить ниткой и заложить внутрь начинку.
- Края голени плотно прижать друг к другу и аккуратно сшить.
- В форму для выпечки налить растительное масло и щеточкой распределить его по поверхности.
- Голень поместить в форму для выпечки и щеточкой обмазать растительным маслом.
- Накрыть форму фольгой и поставить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.
- Продержать голень в духовке нужно где-то полтора-два часа. Все зависит от Вашей духовки.
- Через полтора часа достать голень из духовки, снять фольгу, перевернуть ее в форме и снова заложить в духовку еще на тридцать-сорок минут. В течении этого времени нужно периодически поливать образовавшимся в форме соком, так голень индейки покрывается румяной аппетитной корочкой.
- Голень достать из духовки, срезать все нитки и подать в горячем виде к столу.
Мясо получается очень сочным и ароматным. Никто из гостей не останется равнодушным.
Фаршированная голень индейки: готова
Приятного аппетита!
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