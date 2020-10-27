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Фаршированная голень индейки: недорогое очень вкусное блюдо.

Фаршированная голень индейки! Приготовим сегодня недорогое очень вкусное блюдо — фаршированную голень индейки.

Фаршированная голень индейки:

Это великолепное блюдо можно подавать на праздничный стол. И хотя оно не содержит дорогостоящих продуктов, выглядит на столе вполне достойно и красиво. Кроме того мясо получается очень сочным и ароматным, так что точно не будет уделено вниманием со стороны гостей.

Фаршированная голень индейки: ингредиенты

  • одна голень индейки (приблизительный вес восемьсот пятьдесят граммов)

Фаршированная голень индейки

  • два ломтика ржаного хлеба
  • пятьдесят грамм бекона
  • головка репчатого лука
  • одно яйцо
  • две столовые ложки растительного масла
  • зелень петрушки, черный перец и соль – по вкусу

Фаршированная голень индейки: приготовление

Приготовление начинки:

  • Лук почистить, помыть, обмакнуть полотенцем и мелко нарезать.
  • Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и обжарить в нем лук до получения золотистого цвета.
  • У ломтиков хлеба срезать корочку. Ломтики нарезать кубиками.
  • Кусочки бекона также порезать на маленькие кубики.
  • Веточки петрушки помыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
  • В глубокую миску положить хлеб, измельченную петрушку, бекон и обжаренный лук. Вбить яйцо, посолить и поперчить.
    Все тщательно перемешать.

Приготовление голени:

  • Голень индейки тщательно помыть, просушить бумажным полотенцем. Затем надрезать мясо с одной стороны и удалить кость. Также удалить мелкие кости и сухожилия.
  • Мясо посыпать солью, черным перцем и хорошо натереть руками.
  • Край голени сшить ниткой и заложить внутрь начинку.
  • Края голени плотно прижать друг к другу и аккуратно сшить.
  • В форму для выпечки налить растительное масло и щеточкой распределить его по поверхности.
  • Голень поместить в форму для выпечки и щеточкой обмазать растительным маслом.

Фаршированная голень индейки

  • Накрыть форму фольгой и поставить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку.
  • Продержать голень в духовке нужно где-то полтора-два часа. Все зависит от Вашей духовки.
  • Через полтора часа достать голень из духовки, снять фольгу, перевернуть ее в форме и снова заложить в духовку еще на тридцать-сорок минут. В течении этого времени нужно периодически поливать образовавшимся в форме соком, так голень индейки покрывается румяной аппетитной корочкой.

Фаршированная голень индейки: недорогое очень вкусное блюдо.

  • Голень достать из духовки, срезать все нитки и подать в горячем виде к столу.

Мясо получается очень сочным и ароматным. Никто из гостей не останется равнодушным.

Фаршированная голень индейки: готова

Приятного аппетита!

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