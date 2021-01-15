Тесто бесподобное, мой фаворит среди пирогов, я готова печь его каждый день. Рыбный манник

Такой заливной пирог с рыбой из манки – это просто, быстро и вкусно. Рецепт мне нравится тем, что тесто всегда равномерно пропекается, получается мягким и нежным, отлично сочетается с самыми разными начинками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- майонез, 3 ст.л;
- сметана, 100 г;
- манная крупа, 4 ст.л;
- мука, 60 г;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1 ч.л
Для заливки необходимо:
- яйцо, 1 шт;
- майонез, 2 ст.л;
- сметана, 50 г;
- горчица, 1 ч.л;
- мука, 1 ст.л;
- соль, перец.
Для начинки нужно:
- любая консервированная рыба, 1 б;
- лук, 1 шт;
- зелень, пучок;
- сыр, 50 г4
- соль, перец;
- яйца вареные, 3 шт.
Процесс приготовления
Сметану смешиваем с манной крупой и оставляем на 20 минут.
Рубы измельчаем вилкой.
Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле
Зелень мелко режем. Яйца режем кубиками.
Смешиваем рыбу с зеленью, луком и яйцами.
Для заливки смешиваем все ингредиенты и перемешиваем до полной однородности.
В манку со сметаной добавляем яйца, майонез, муку, разрыхлитель, все остальные продукты для теста и вымешиваем.
В силиконовую форму выкладываем тесто, равномерно выкладываем начинку и посыпаем тертым сыром.
Заливаем заливкой пирог.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 45 минут.
Сыром можно не посыпать, но с ним вкуснее.
Пирог очень вкусный, как в горячем, так и в холодном виде.
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