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Тесто бесподобное, мой фаворит среди пирогов, я готова печь его каждый день. Рыбный манник

Такой заливной пирог с рыбой из манки – это просто, быстро и вкусно. Рецепт мне нравится тем, что тесто всегда равномерно пропекается, получается мягким и нежным, отлично сочетается с самыми разными начинками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • майонез, 3 ст.л;
  • сметана, 100 г;
  • манная крупа, 4 ст.л;
  • мука, 60 г;
  • соль щепотка;
  • разрыхлитель, 1 ч.л

Для заливки необходимо:

  • яйцо, 1 шт;
  • майонез, 2 ст.л;
  • сметана, 50 г;
  • горчица, 1 ч.л;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль, перец.

Для начинки нужно:

  • любая консервированная рыба, 1 б;
  • лук, 1 шт;
  • зелень, пучок;
  • сыр, 50 г4
  • соль, перец;
  • яйца вареные, 3 шт.

Процесс приготовления

Сметану смешиваем с манной крупой и оставляем на 20 минут.

Рубы измельчаем вилкой.

Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле

Зелень мелко режем. Яйца режем кубиками.

Смешиваем рыбу с зеленью, луком и яйцами.

Для заливки смешиваем все ингредиенты и перемешиваем до полной однородности.

В манку со сметаной добавляем яйца, майонез, муку, разрыхлитель, все остальные продукты для теста и вымешиваем.

В силиконовую форму выкладываем тесто, равномерно выкладываем начинку и посыпаем тертым сыром.

Заливаем заливкой пирог.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 45 минут.

Сыром можно не посыпать, но с ним вкуснее.

Пирог очень вкусный, как в горячем, так и в холодном виде.

Тесто бесподобное, мой фаворит среди пирогов, я готова печь его каждый день. Рыбный манник

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