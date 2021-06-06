За этот салат муж меня осыпал комплиментами и просит его готовить каждый день

А у Вас есть такие блюда, которые родные и близкие просят готовить чуть ли не каждый день?

У меня есть — это простой салат и если все для него заранее сварить, то готовить его — всего 5 минут. Впрочем, даже если Вы поставите готовить продукты прямо сейчас — блюдо тоже не займет много времени.

Ведь пока варятся овощи и яйца — можно успеть сделать много полезных дел. Например поиграть с ребенком или быстро постирать мужчины рубашки. Хорошая хозяйка ведь не сидит без дела, так?

Сложные салаты надоели

Данное блюдо отлично выручит, когда нужно приготовить простое и сытное блюдо. Более того, его можно постоянно дополнять, улучшать. Так, для своего любимого супруга, который очень много работает, я добавляю туда мясо или ветчину, убрав фасоль.

Ну а когда готовлю себе это блюдо, то тру кислое яблоко на терке. Что же, наверное я утомила Вас своими повествованиями. Давайте перейдем к делу.

Какие продукты необходимы

Для того, чтобы сделать данное блюдо вовсе не нужны дорогостоящие пищевые продукты. Достаточно ознакомится с моим рецептом и поискать в доме, либо купить то что нужно. Вот какие ингредиенты понадобятся:

Отварная каротель, она же морковь — 2 шт.

Маринованные корнишоны — 3 шт.

Яйца куриные 3 шт

Консервированная белая фасоль одна банка.

Укроп по вкусу

Чеснок свежий 3 зубка

Пряности и соус по вкусу.

Готовится салат не менее просто и легко. Те, кто особо не следит за фигурой, могут добавить сыр и сухарики.

Давайте сегодня приготовим основной вариант данного салата. Вот что нужно делать:

1) Отварить морковь, яйца раздельно.

2) Корнишоны нарезать мелко.

3) Фасоль слить на дуршлаг, дать стечь воде.

4) Укроп измельчить, конечно без нижних веточек. Свежий, ядреный чесночок пропустить через пресс.

5) В качестве заправки я люблю применять домашний майонез.

6) Отварные овощи и яйца остудить, также порезать мелкими кубиками.

7) СОЕДЕНИТЬ с корнишонами,фасолью, заправить перед употреблением майонезом.

Готовые продукты смешать в миске, по желанию дополнительно украсить зеленью. Вот такой салат очень полюбился моей семье. Только вот ребеночку он пока что не по душе.

Думаю в силу возраста ему не по душе вкус фасоли или иных ингредиентов. Но как это бывает часто, с возрастом вкусы меняются.

Пока мы с мужем вкушаем этот невероятный салат. Мне не надоедает его готовить. Ведь что трудного в том, что поставить варить овощи и яйца? За это время можно много полезного сделать!

Данный салат — просто находка для тех семей, у кого очень разные вкусы. Добавление одно или двух компонентов в корне меняют вкус блюда!

А еще, данное блюдо — отличный способ завоевать мужское сердце. Ведь на самом деле, мужчины смотрят не на густые волосы и обалденные ресницы, а на то как девушка умеет заниматься домом, готовить и какая она из себя хозяйка.