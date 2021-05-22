Тыквенные булочки с корицей. Мягкие и невероятно ароматные булочки

Тыквенные булочки с корицей получаются невероятно нежными и ароматными — настоящее угощение к чаю.
Тыквенные булочки с корицей: ингредиенты
Тесто:
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Быстродействующие сухие дрожжи- 7 гр. (семь грамм)
- Сахар — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Мука — 500 — 550 грамм (пятьсот — пятьсот пятьдесят грамм)
- Пюре тыквенное — 100 гр. (сто грамм)
- Масло сливочное — 70 гр. (семьдесят грамм)
Начинка и смазывание:
- Сахар — 70 гр. (семьдесят грамм0
- Масло сливочное — 30 грамм(тридцать грамм)
- Корица молотая — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Желтки — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте тесто: влейте в чашу миксера молоко, сверху добавьте дрожжи, дайте постоять 3-5 минут, затем размешайте. Затем добавьте сахар и тыквенное пюре, размешайте до однородного состояния.
- Замесите мягкое нелипкое тесто при помощи крюка либо руками, постепенно добавляя муку. Во второй половине замеса, не выключая миксера, постепенно добавьте сливочное масло.
- Из теста сформируйте шар.
- Тесто накройте и оставьте для расслойки в тёплом месте примерно на 1-2 часа. Тесто должно за это время увеличиться в два раза.
- Затем подошедшее тесто, не обминая, выложите на рабочую поверхность, заранее смазанную растительным маслом. Растяните аккуратно в прямоугольник, при этом приминая,
- Поверхность теста смажьте сливочным маслом, сверху посыпьте сахаром и корицей.
- Сверните тесто в рулет, начиная с широкой части.
- Рулет нарежьте на шайбы поперёк и выложите на противень.
- Около 15 минут дайте булочкам настояться до увеличения в объёме, смажьте смесью молока с желтком и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
Тыквенные булочки с корицей получаются очень вкусными и ароматными.
Пеките на здоровье!
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