Русская соседка-бабушка научила печь вкусные блины. Как испечь большую гору ажурных блинчиков

Блины по этому рецепту получаются ажурными, вкусными и ароматными. Готовить будем на молоке, тогда блины ее будут резиновыми, а получаются нежными и красивыми.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-молоко, 1 л;
-соль, щепотка;
-сахар, 2 ч.л;
-дрожжи, 20 г;
-яйца, 2 шт;
-масло растительное, 3 стл;
-мука, 480 г.
Процесс приготовления
Молоко нагреваем до теплого состояния, всыпаем соль и часть сахара, дрожжи, перемешиваем и оставляем на 5 минут.
Яйца смешиваем с частью сахара и венчиком взбиваем до однородности.
Вливаем в яичную массу теплое молоко с дрожжами и перемешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 20 минут.
Вливаем растительное масло и перемешиваем. Оставляем еще на 20 минут.
Выпекаем блины, разливая тонким слоем тесто на горячей и смазанной растительным маслом сковороде.
Складываем блины стопочкой и смазываем кусочком сливочного масла или сбрызгиваем растопленным маслом.
Можно просто подавать со сметаной или сделать начинку и скрутить трубочки. К примеру, с творогом, шоколадной пастой, мясной или грибной начинкой, картофелем и т.д. по вашему вкусу.
Свежие комментарии