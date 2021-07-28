Русская соседка-бабушка научила печь вкусные блины. Как испечь большую гору ажурных блинчиков

Блины по этому рецепту получаются ажурными, вкусными и ароматными. Готовить будем на молоке, тогда блины ее будут резиновыми, а получаются нежными и красивыми.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-молоко, 1 л;

-соль, щепотка;

-сахар, 2 ч.л;

-дрожжи, 20 г;

-яйца, 2 шт;

-масло растительное, 3 стл;

-мука, 480 г.

Процесс приготовления

Молоко нагреваем до теплого состояния, всыпаем соль и часть сахара, дрожжи, перемешиваем и оставляем на 5 минут.

Яйца смешиваем с частью сахара и венчиком взбиваем до однородности.

Вливаем в яичную массу теплое молоко с дрожжами и перемешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 20 минут.

Вливаем растительное масло и перемешиваем. Оставляем еще на 20 минут.

Выпекаем блины, разливая тонким слоем тесто на горячей и смазанной растительным маслом сковороде.

Складываем блины стопочкой и смазываем кусочком сливочного масла или сбрызгиваем растопленным маслом.