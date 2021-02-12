Просто взяла банку горошка, 1 яйцо и то, что я приготовила, запомните навсегда

Оригинальные оладьи из консервированного горошка можно подавать на завтрак, обед, использовать для перекуса и брать с собой на пикник.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- горошек консервированный (и жидкость), 1 банка;
- яйцо, 1 шт;
- мука, около 200 г;
- соль.
Процесс приготовления
Сливаем в емкость жидкость от горошка и смешиваем с яйцом.
Солим по вкусу и всыпаем горошек, перемешиваем.
Просеиваем муку и частями всыпаем в массу.
Тесто должно быть густым, как на оладьи, поэтому муки вам может потребоваться чуть больше муки или меньше.
Тесто оставляем на 5 минут.
Разогреваем растительное масло и выкладываем по столовой ложке теста.
Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Подаю такие «оладушки» со сметаной, смешанной с рубленым укропом, разными соусами.
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