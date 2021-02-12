Просто взяла банку горошка, 1 яйцо и то, что я приготовила, запомните навсегда

Оригинальные оладьи из консервированного горошка можно подавать на завтрак, обед, использовать для перекуса и брать с собой на пикник.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

горошек консервированный (и жидкость), 1 банка;

яйцо, 1 шт;

мука, около 200 г;

соль.

Процесс приготовления

Сливаем в емкость жидкость от горошка и смешиваем с яйцом.

Солим по вкусу и всыпаем горошек, перемешиваем.

Просеиваем муку и частями всыпаем в массу.

Тесто должно быть густым, как на оладьи, поэтому муки вам может потребоваться чуть больше муки или меньше.

Тесто оставляем на 5 минут.

Разогреваем растительное масло и выкладываем по столовой ложке теста.

Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подаю такие «оладушки» со сметаной, смешанной с рубленым укропом, разными соусами.