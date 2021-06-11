Салат на зиму Уплетайка. Этому рецепту уже больше 20 лет и он всегда востребован

Салат на зиму Уплетайка станет приятным дополнением в скучном зимнем меню и придаст нотку свежести в ваше обычное меню.
Салат на зиму Уплетайка: ингредиенты
- Помидоры – 1 кг. (один килограмм)
- Морковь – 1 кг. (один килограмм)
- Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
- Капуста – 1 кг. (один килограмм)
- Лук – 1 кг. (один килограмм)
- Чеснок – по вкусу
- Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
- 9% уксус – 1 ст. (один стакан)
- Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Растительное масло – 1 ст. (один стакан)
- Соль – 5 ч. л. (пять чайных ложки)
Способ приготовления:
- Соломкой нарежьте овощи.
- В овощи добавьте масло, уксус и засыпьте солью и сахаром.
- Хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на час.
- После поставьте на плиту. После кипения варите не больше 10 минут.
- Салат разложите по банкам, равномерно с маринадом, закатайте.
Салат на зиму Уплетайка — безумно вкусный и нежный.
Готовьте на здоровье!
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