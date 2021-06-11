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Салат на зиму Уплетайка. Этому рецепту уже больше 20 лет и он всегда востребован

Салат на зиму Уплетайка станет приятным дополнением в скучном зимнем меню и придаст нотку свежести в ваше обычное меню.

Салат на зиму Уплетайка: ингредиенты

Салат на зиму Уплетайка

  1. Помидоры – 1 кг. (один килограмм)
  2. Морковь – 1 кг. (один килограмм)
  3. Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
  4. Капуста – 1 кг. (один килограмм)
  5. Лук – 1 кг. (один килограмм)
  6. Чеснок – по вкусу
  7. Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
  8. 9% уксус – 1 ст. (один стакан)
  9. Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
  10. Растительное масло – 1 ст. (один стакан)
  11. Соль – 5 ч. л. (пять чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Соломкой нарежьте овощи.
  • В овощи добавьте масло, уксус и засыпьте солью и сахаром.
  • Хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на час.
  • После поставьте на плиту. После кипения варите не больше 10 минут.
  • Салат разложите по банкам, равномерно с маринадом, закатайте.

Салат на зиму Уплетайка — безумно вкусный и нежный.

Салат на зиму Уплетайка. Этому рецепту уже больше 20 лет и он всегда востребован 2

Готовьте на здоровье!

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