Изысканный и легкий десерт «Белоснежка» — тает во рту

Великолепное угощение, без всяких жирный кремов и тяжелых коржей!!
500 г жирного творога
50 г сливочного масла
10 г желатина
100 г белого шоколада
100 г кокосовой стружки
100 г вяленой ягоды (вишня, черешня, клубника и пр.)
2 ст.л. сахара
Приготовление:
Заливаем желатин полстаканами теплой воды.
Растираем творог с сахаром.
Ломаем шоколад кусочками и растапливаем на водяной бане. Затем добавляем масло.
Прогреваем желатин на водяной бане, чтобы он хорошо разошелся. Вливаем желатин в растопленный шоколад.
Вливаем полученную смесь в творог и хорошо размешиваем до однородной массы.
Насыпаем на лист пергамента коксовую стружку, сверху выкладываем творожную массу в виде прямоугольника, оставляя много места по бокам. Выкладываем посередине ягоды.
Соединяем творожную массу (помогая пергаментом) так, чтобы ягоды оказались закрыты со всех сторон.
Оборачиваем всю конструкцию фольгой и убираем на часа 3 в холодильник.
Нарезаем перед подачей кружочками.
Приятного аппетита!
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