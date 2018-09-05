Изысканный и легкий десерт «Белоснежка» — тает во рту

Ингредиенты:

500 г жирного творога

50 г сливочного масла

10 г желатина

100 г белого шоколада

100 г кокосовой стружки

100 г вяленой ягоды (вишня, черешня, клубника и пр.)

2 ст.л. сахара

Приготовление:

Заливаем желатин полстаканами теплой воды.

Растираем творог с сахаром.

Ломаем шоколад кусочками и растапливаем на водяной бане. Затем добавляем масло.

Прогреваем желатин на водяной бане, чтобы он хорошо разошелся. Вливаем желатин в растопленный шоколад.

Вливаем полученную смесь в творог и хорошо размешиваем до однородной массы.

Насыпаем на лист пергамента коксовую стружку, сверху выкладываем творожную массу в виде прямоугольника, оставляя много места по бокам. Выкладываем посередине ягоды.

Соединяем творожную массу (помогая пергаментом) так, чтобы ягоды оказались закрыты со всех сторон.

Оборачиваем всю конструкцию фольгой и убираем на часа 3 в холодильник.

Нарезаем перед подачей кружочками.

Приятного аппетита!