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Изысканный и легкий десерт «Белоснежка» — тает во рту

Великолепное угощение, без всяких жирный кремов и тяжелых коржей!!

Изысканный и легкий десерт «Белоснежка» — тает во рту
 
Ингредиенты:

500 г жирного творога
50 г сливочного масла
10 г желатина
100 г белого шоколада
100 г кокосовой стружки
100 г вяленой ягоды (вишня, черешня, клубника и пр.)
2 ст.л. сахара

Приготовление:

Заливаем желатин полстаканами теплой воды.

Растираем творог с сахаром.

Ломаем шоколад кусочками и растапливаем на водяной бане. Затем добавляем масло.

Прогреваем желатин на водяной бане, чтобы он хорошо разошелся. Вливаем желатин в растопленный шоколад.

Вливаем полученную смесь в творог и хорошо размешиваем до однородной массы.

Насыпаем на лист пергамента коксовую стружку, сверху выкладываем творожную массу в виде прямоугольника, оставляя много места по бокам. Выкладываем посередине ягоды.

Соединяем творожную массу (помогая пергаментом) так, чтобы ягоды оказались закрыты со всех сторон.

Оборачиваем всю конструкцию фольгой и убираем на часа 3 в холодильник.

Нарезаем перед подачей кружочками.

Приятного аппетита!

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