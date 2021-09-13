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Рецепт быстрого и вкусного хлеба за 20 минут. В магазине хлеб больше не покупаю

Минимальный набор продуктов, который вы будете использовать, всегда найдется на любой кухне. Батон получается очень воздушным, ярким ароматом и настоящим вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 350 г;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль по вкусу;
  • дрожжи сухие, 5 г;
  • вода теплая, 210 г;
  • растительное масло, 30 г.

Процесс приготовления

Просеиваем муку, смешиваем с сахаром и солью, дрожжами.

Вливаем теплую воду, растительное масло и вымешиваем тесто.

Масса должна быть мягкой, эластичной, полностью однородной.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Стол присыпаем мукой и раскатываем толстый пласт, сворачиваем в рулет, потом рулет еще раз сворачиваем.

Несколько раз делаем таким образом, потом обминаем и превращаем в батон.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем батон, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

Смазываем тесто молоком и присыпаем мукой.

Делаем глубокие надрезы по всей поверхности.

Рецепт быстрого и вкусного хлеба за 20 минут. В магазине хлеб больше не покупаю

Выпекаем батон при 180 градусах около 20 минут.

Батон накрываем полотенцем и оставляем остывать, чтобы он оставался мягким и с хрустящей корочкой.

Рецепт быстрого и вкусного хлеба за 20 минут. В магазине хлеб больше не покупаю

Хлеб мягкий, пористый, ароматный, можно придумать к нему вкусную намазку.

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