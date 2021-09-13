Рецепт быстрого и вкусного хлеба за 20 минут. В магазине хлеб больше не покупаю

Минимальный набор продуктов, который вы будете использовать, всегда найдется на любой кухне. Батон получается очень воздушным, ярким ароматом и настоящим вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 350 г;
- сахар, 1 ч.л;
- соль по вкусу;
- дрожжи сухие, 5 г;
- вода теплая, 210 г;
- растительное масло, 30 г.
Процесс приготовления
Просеиваем муку, смешиваем с сахаром и солью, дрожжами.
Вливаем теплую воду, растительное масло и вымешиваем тесто.
Масса должна быть мягкой, эластичной, полностью однородной.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
Стол присыпаем мукой и раскатываем толстый пласт, сворачиваем в рулет, потом рулет еще раз сворачиваем.
Несколько раз делаем таким образом, потом обминаем и превращаем в батон.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем батон, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.
Смазываем тесто молоком и присыпаем мукой.
Делаем глубокие надрезы по всей поверхности.
Выпекаем батон при 180 градусах около 20 минут.
Батон накрываем полотенцем и оставляем остывать, чтобы он оставался мягким и с хрустящей корочкой.
Хлеб мягкий, пористый, ароматный, можно придумать к нему вкусную намазку.
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