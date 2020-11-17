Просто, но родные обожают. Есть картофель и немного фарша, тогда вам сюда

Ароматная запеканка из картофеля и фарша – это очень вкусное и сытное блюдо. Добавьте к нему салаты или маринованные овощи, и получается полноценный ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 700 г;

яйцо, 1 шт;

соль;

масло сливочное, 50 г;

молоко.

Для приготовления фарша необходимо:

фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

соль, паприка, чеснок сухой по 0.5 ч.л;

мука, 1 ст.л;

сыр, 100 г;

молоко, 300 мл.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, потом превращаем в пюре с кусочками сливочного масла.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле.

Добавляем фарш к луку и обжариваем, перемешивая, до испарения жидкости.

Солим и перчим, добавляем остальные специи, муку и хорошо вымешиваем.

Вливаем молоко и готовим до загустения, перемешиваем и снимаем с плиты.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем пюре, разравниваем.

Выкладываем фарш, разравниваем и посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут. Смотрите по своей духовке, запеканка должны быть румяной сверху.

Если сыр начинает подгорать, накройте форму фольгой, а потом снимите за 5 минут до окончания запекания.