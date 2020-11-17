Просто, но родные обожают. Есть картофель и немного фарша, тогда вам сюда

Ароматная запеканка из картофеля и фарша – это очень вкусное и сытное блюдо. Добавьте к нему салаты или маринованные овощи, и получается полноценный ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 700 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль;
- масло сливочное, 50 г;
- молоко.
Для приготовления фарша необходимо:
- фарш, 500 г;
- лук, 1 шт;
- соль, паприка, чеснок сухой по 0.5 ч.л;
- мука, 1 ст.л;
- сыр, 100 г;
- молоко, 300 мл.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде, потом превращаем в пюре с кусочками сливочного масла.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле.
Добавляем фарш к луку и обжариваем, перемешивая, до испарения жидкости.
Солим и перчим, добавляем остальные специи, муку и хорошо вымешиваем.
Вливаем молоко и готовим до загустения, перемешиваем и снимаем с плиты.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем пюре, разравниваем.
Выкладываем фарш, разравниваем и посыпаем тертым сыром.
Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут. Смотрите по своей духовке, запеканка должны быть румяной сверху.
Если сыр начинает подгорать, накройте форму фольгой, а потом снимите за 5 минут до окончания запекания.
Свежие комментарии