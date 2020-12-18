Яблочный пирог, который тает во рту. Все просят рецепт

Люблю этот рецепт за простоту и минимальный набор ингредиентов. Пирог получается настолько нежным и мягким, ароматным, что все, кто его пробует, обязательно спрашивает рецепт. Приготовьте и вы не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 250 г;

масло сливочное, 220 г;

яйца, 3 шт;

сахар, 150 г;

сметана, половина стакана;

разрыхлитель, 2 ч.л;

ванилин по вкусу, сахар для посыпки, корица по желанию;

яблоки кисло-сладкие, 4 – 5 шт.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков, белки ставим порка в холодильник.

Желтки перебиваем венчиком.

Масло растапливаем и смешиваем с сахаром и ванилином.

Частями вводим желтки и сметану и взбиваем миксером.

Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и добавляем в массу.

Белки взбиваем до густой и стойкой массы, вводим в тесто, аккуратно перемешиваем лопаткой.

Форму (24 см) застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Выкладываем тесто.

Яблоки чистим от кожуры и режем тонкими дольками.

Выкладываем по верху теста, немного вдавливая в тесто (можно выкладывать по кругу, так получается красиво).

Посыпаем верх сахаром.

Духовку разогреваем до 180 градусов около 40 – 50 минут. Смотрите по своей духовке – когда хорошо зарумянится, тогда вынимайте.

Остужаем пирог, посыпаем сахарной пудрой или смешайте пудру с корицей, можно еще полить растопленным медом. Все по вкусу.