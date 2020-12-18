Яблочный пирог, который тает во рту. Все просят рецепт

Люблю этот рецепт за простоту и минимальный набор ингредиентов. Пирог получается настолько нежным и мягким, ароматным, что все, кто его пробует, обязательно спрашивает рецепт. Приготовьте и вы не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 250 г;
- масло сливочное, 220 г;
- яйца, 3 шт;
- сахар, 150 г;
- сметана, половина стакана;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- ванилин по вкусу, сахар для посыпки, корица по желанию;
- яблоки кисло-сладкие, 4 – 5 шт.
Процесс приготовления
Отделяем белки от желтков, белки ставим порка в холодильник.
Желтки перебиваем венчиком.
Масло растапливаем и смешиваем с сахаром и ванилином.
Частями вводим желтки и сметану и взбиваем миксером.
Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и добавляем в массу.
Белки взбиваем до густой и стойкой массы, вводим в тесто, аккуратно перемешиваем лопаткой.
Форму (24 см) застилаем пергаментом и смазываем маслом.
Выкладываем тесто.
Яблоки чистим от кожуры и режем тонкими дольками.
Выкладываем по верху теста, немного вдавливая в тесто (можно выкладывать по кругу, так получается красиво).
Посыпаем верх сахаром.
Духовку разогреваем до 180 градусов около 40 – 50 минут. Смотрите по своей духовке – когда хорошо зарумянится, тогда вынимайте.
Остужаем пирог, посыпаем сахарной пудрой или смешайте пудру с корицей, можно еще полить растопленным медом. Все по вкусу.
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