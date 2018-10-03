Вкуснейший холодец в бутылке — супер простой, но оригинальный рецепт.

Я люблю холодец из любого мяса. Но холодец из курицы – это песня особая. Ведь тут можно насочинять всяко-разно. Вплоть до добавления разных овощей или до того, что даже форму холодцу придать разную, заполняя им самые разные формы. Этот рецепт мне очень нравится. И не только потому, что все просто или не так уж и долго, как обычно бывает с говядиной и голяшками. Это было очень вкусно и необычно.

Давайте, наконец, начнем готовить!

Время приготовления: 3-4 часа на процесс готовки и часов 5-7 на застывание Сложность: чуть выше среднего

Ингредиенты:

курица – 500 г лук – 1 шт. морковь – 1-2 шт. чеснок – 3-4 зубка любые овощи – 70 г соль, перец горошком - по вкусу лавровый лист – 1 шт. желатин – 30 г

Приготовление

Чтобы холодец получился наваристым, не жалеем мяса. Но прежде чем его отварить, зальем водой и дадим постоять минут 10. Так советуют опытные кулинары, и я так давно поступаю. Затем, вылив эту воду, зальем мясо свежей порцией воды.

Поставим вариться, отправив в кастрюлю специи. Варим под крышкой на маленьком огне! А пока заготовим все, что необходимо для варки холодца. Это, во-первых, лук и морковь.

Во-вторых, чеснок. Через часа полтора варки я положила в кастрюлю лук и морковь, которые вынула через час. Морковь нам еще пригодится. За минут 10 до окончания варки я подсолила холодец и потом отцедила мясо.

Его надо разобрать на волокна. Пока мясо остывает, надо повозиться с желатином. Ведь у меня была грудка куриная и крылышки. Т.е. застыть холодец такой не мог. Но я знала об этом, поэтому приготовила желатин, приготовив все, следуя инструкции.

Подготовим формочки для разливания холодца. Я решила пооригинальничать и дать ему застыть в необычном виде – в бутылке из-под воды.

Отрезав в ней горлышко (так, чтобы легко потом было наливать холодец и вынимать), я разложила сюда сначала морковку. А чтобы холодец имел еще более необычный вид и вкус, я нарезала сюда перца болгарского немного и лука зеленого. Вы же можете изощряться на свой манер. Зальем мясо, овощи и накрошенный мелко чеснок, бульоном, смешанным с желатином, и завяжем бутылку полиэтиленом. Пускай прохлаждается в холодильнике до застывания.

Вот такая красота получилась. Да, густовато, но мне так захотелось. Если вы хотите более жидкой консистенции, кладите в бутылку меньше мяса.

Но получилось вкусно, необычно и, кстати, удобно. Хоть на хлеб клади! Как вынимать такой холодец? Прорезав бутылку вдоль с обеих сторон.

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