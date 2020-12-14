Домашние котлеты: можно готовить хоть каждый день

Домашние котлеты! Попробуйте на ужин приготовить вкусные домашние котлеты по нашему рецепту. Вкуснота! Котлетки получаются сочными и нежными и съедаются за раз.

Домашние котлеты: ингредиенты

восемьсот грамм мяса любого (у нас в равных пропорциях курица и свинина)

одно среднее яйцо

две головки лука

три ломтика батона

полстакана молока

панировочные сухари

соль, молотый черный перец – на вкус

растительное масло – для жарки

Домашние котлеты: порядок готовки

В самом начале нужно взять ломтики батона, срезать корочку, положить в глубокую миску и залить молоком.

Репчатый лук очистить, помыть и пропустить через блендер или же натереть на самой мелкой терке.

Мясо отделить от костей, помыть, промокнуть бумажным полотенцем, и два раза перемолоть.

Фарш выложить в отдельную емкость и к нему добавить луковую пасту.

К фаршу вбить яйцо.

Ломтики батона хорошо отжать раскрошить и добавить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо размять руками.

Панировочные сухари всыпать в отдельную тарелку.

Из готового фарша руками сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и разложить на рабочем столе.

В предварительно разогретую сковороду влить растительное масло, распределить его по поверхности и выложить туда часть сформированных котлет. Жарить котлеты нужно сначала на сильном огне.

Как только котлеты прожарятся с одной стороны, перевернуть их, убавить огонь, закрыть крышкой и прожарить с другой стороны.

Готовые котлеты выложить на тарелку.

Так же обжарить и остальные котлеты.

Все котлетки снова поместить в сковороду, добавить небольшое количество воды, закрыть крышкой и готовить еще буквально десять минут.

Готовые котлеты положить на большую плоскую тарелку и подать с гарниром.

Домашние котлеты: готовы

Благодаря нашему маленькому секрету котлеты получаются нереально сочными, воздушными и вкусными, так что всех зовите к ужину!

Домашние котлеты: видео