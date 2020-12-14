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Домашние котлеты: можно готовить хоть каждый день

Домашние котлеты! Попробуйте на ужин приготовить вкусные домашние котлеты по нашему рецепту. Вкуснота! Котлетки получаются сочными и нежными и съедаются за раз.

Домашние котлеты: ингредиенты

  • восемьсот грамм мяса любого (у нас в равных пропорциях курица и свинина)
  • одно среднее яйцо
  • две головки лука
  • три ломтика батона
  • полстакана молока
  • панировочные сухари

Домашние котлеты

  • соль, молотый черный перец – на вкус
  • растительное масло – для жарки

Домашние котлеты: порядок готовки

  • В самом начале нужно взять ломтики батона, срезать корочку, положить в глубокую миску и залить молоком.
  • Репчатый лук очистить, помыть и пропустить через блендер или же натереть на самой мелкой терке.
  • Мясо отделить от костей, помыть, промокнуть бумажным полотенцем, и два раза перемолоть.

Домашние котлеты

  • Фарш выложить в отдельную емкость и к нему добавить луковую пасту.
  • К фаршу вбить яйцо.
  • Ломтики батона хорошо отжать раскрошить и добавить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо размять руками.
  • Панировочные сухари всыпать в отдельную тарелку.
  • Из готового фарша руками сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и разложить на рабочем столе.
  • В предварительно разогретую сковороду влить растительное масло, распределить его по поверхности и выложить туда часть сформированных котлет.
    Жарить котлеты нужно сначала на сильном огне.

Домашние котлеты

  • Как только котлеты прожарятся с одной стороны, перевернуть их, убавить огонь, закрыть крышкой и прожарить с другой стороны.
  • Готовые котлеты выложить на тарелку.
  • Так же обжарить и остальные котлеты.
  • Все котлетки снова поместить в сковороду, добавить небольшое количество воды, закрыть крышкой и готовить еще буквально десять минут.

Готовые котлеты положить на большую плоскую тарелку и подать с гарниром.

Домашние котлеты: готовы

Благодаря нашему маленькому секрету котлеты получаются нереально сочными, воздушными и вкусными, так что всех зовите к ужину!

Домашние котлеты: видео

 

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