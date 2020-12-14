Домашние котлеты: можно готовить хоть каждый день

Домашние котлеты! Попробуйте на ужин приготовить вкусные домашние котлеты по нашему рецепту. Вкуснота! Котлетки получаются сочными и нежными и съедаются за раз.
Домашние котлеты: ингредиенты
- восемьсот грамм мяса любого (у нас в равных пропорциях курица и свинина)
- одно среднее яйцо
- две головки лука
- три ломтика батона
- полстакана молока
- панировочные сухари
- соль, молотый черный перец – на вкус
- растительное масло – для жарки
Домашние котлеты: порядок готовки
- В самом начале нужно взять ломтики батона, срезать корочку, положить в глубокую миску и залить молоком.
- Репчатый лук очистить, помыть и пропустить через блендер или же натереть на самой мелкой терке.
- Мясо отделить от костей, помыть, промокнуть бумажным полотенцем, и два раза перемолоть.
- Фарш выложить в отдельную емкость и к нему добавить луковую пасту.
- К фаршу вбить яйцо.
- Ломтики батона хорошо отжать раскрошить и добавить в фарш. Посолить, поперчить и хорошо размять руками.
- Панировочные сухари всыпать в отдельную тарелку.
- Из готового фарша руками сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и разложить на рабочем столе.
- В предварительно разогретую сковороду влить растительное масло, распределить его по поверхности и выложить туда часть сформированных котлет. Жарить котлеты нужно сначала на сильном огне.
- Как только котлеты прожарятся с одной стороны, перевернуть их, убавить огонь, закрыть крышкой и прожарить с другой стороны.
- Готовые котлеты выложить на тарелку.
- Так же обжарить и остальные котлеты.
- Все котлетки снова поместить в сковороду, добавить небольшое количество воды, закрыть крышкой и готовить еще буквально десять минут.
Готовые котлеты положить на большую плоскую тарелку и подать с гарниром.
Домашние котлеты: готовы
Благодаря нашему маленькому секрету котлеты получаются нереально сочными, воздушными и вкусными, так что всех зовите к ужину!
Домашние котлеты: видео
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