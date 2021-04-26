У вас есть фарш. Добавьте овощей и приготовьте обед для всей семьи

Очень вкусные тефтели с овощами и подливой будут прекрасным дополнением к вашему столу. Можно добавлять любые овощи по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш любой, 500 г;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи;

рис, 200 г;

лук, 1 шт.

Для приготовления овощной подливы

помидоры, 7 шт;

перец сладкий, 3 шт;

лук и морковь по 1 шт;

соль, перец, зелень;

вода, 200 мл.

Процесс приготовления

Помидоры надрезаем и заливаем кипятком на несколько минут, чтобы облегчить удаление шкурки. Снимаем кожуру и режем кусочками.

Овощи режем произвольно, кубиками или соломкой.

Отвариваем рис.

Фарш смешиваем с очень мелко резаным луком (1 шт), остывшим рисом, яйцом и перемешиваем до однородности.

Солим и перчим по вкусу, добавляем любые специи.

Совет: специи можно другие и не добавлять, т.к. вкус блюду будет давать овощная подлива. Рис добавляйте по вкусу, можно и без него.

Обжариваем лук до легкой золотистости, добавляем морковь, обжариваем вместе.

Добавляем стручковую фасоль.

Совет: все овощи вводите по своему вкусу, если не любите фасоль, не используйте ее, замените кабачками, баклажанами и т.д.

Тушим овощи до готовности.

Формируем из фарша и риса тефтели.

В овощи вводим томаты, перемешиваем, солим и перчим.

Выкладываем сверху овощей тефтели, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 20 минут.

В самом конце добавляем зелень, тушим минуту и подаем к столу.