У вас есть фарш. Добавьте овощей и приготовьте обед для всей семьи

Очень вкусные тефтели с овощами и подливой будут прекрасным дополнением к вашему столу. Можно добавлять любые овощи по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш любой, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, специи;
- рис, 200 г;
- лук, 1 шт.
Для приготовления овощной подливы
- помидоры, 7 шт;
- перец сладкий, 3 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- соль, перец, зелень;
- вода, 200 мл.
Процесс приготовления
Помидоры надрезаем и заливаем кипятком на несколько минут, чтобы облегчить удаление шкурки. Снимаем кожуру и режем кусочками.
Овощи режем произвольно, кубиками или соломкой.
Отвариваем рис.
Фарш смешиваем с очень мелко резаным луком (1 шт), остывшим рисом, яйцом и перемешиваем до однородности.
Солим и перчим по вкусу, добавляем любые специи.
Совет: специи можно другие и не добавлять, т.к. вкус блюду будет давать овощная подлива. Рис добавляйте по вкусу, можно и без него.
Обжариваем лук до легкой золотистости, добавляем морковь, обжариваем вместе.
Добавляем стручковую фасоль.
Совет: все овощи вводите по своему вкусу, если не любите фасоль, не используйте ее, замените кабачками, баклажанами и т.д.
Тушим овощи до готовности.
Формируем из фарша и риса тефтели.
В овощи вводим томаты, перемешиваем, солим и перчим.
Выкладываем сверху овощей тефтели, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 20 минут.
В самом конце добавляем зелень, тушим минуту и подаем к столу.
Если вы добавляли в тефтели рис, можно не подавать с гарниром или же с тем, что вам больше по вкусу.
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