Всегда спешу к свекрови в гости, когда она готовит этот салат. Рецепт, который уже давно стал любимым

Это один из самых старых салатов из моркови: в советское время, когда был тотальный дефицит продуктов, этот салат всегда готовили на праздники и на каждый день. Салат полезный, ароматный, пикантный и ароматный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 500 г;
- сыр, 50 г;
- яйца, 3 шт;
- сырок плавленый, 1 шт;
- соль, перец, майонез;
- чеснок, 3 зубчика или по вкусу.
Процесс приготовления
Сырую морковь трем на крупной или мелкой терке.
Яйца и сыр, плавленый сырок также трем на терке.
Совет: если хотите, яйца можно порезать кубиками.
Чеснок трем на мелкой терке. Чеснок берите по вкусу, чем больше. Тем пикантнее получается салат.
Смешиваем все продукты, заправляем майонез, если нужно досаливаем и перчим.
Накрываем салат и ставим его в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он настоялся и охладился.
Такой салат я еще использую в качестве наполнителя для тарталеток или намазки для бутербродов, отлично он подходит и для закусочных тортов.
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