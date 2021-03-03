Всегда спешу к свекрови в гости, когда она готовит этот салат. Рецепт, который уже давно стал любимым

Это один из самых старых салатов из моркови: в советское время, когда был тотальный дефицит продуктов, этот салат всегда готовили на праздники и на каждый день. Салат полезный, ароматный, пикантный и ароматный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 500 г;

сыр, 50 г;

яйца, 3 шт;

сырок плавленый, 1 шт;

соль, перец, майонез;

чеснок, 3 зубчика или по вкусу.

Процесс приготовления

Сырую морковь трем на крупной или мелкой терке.

Яйца и сыр, плавленый сырок также трем на терке.

Совет: если хотите, яйца можно порезать кубиками.

Чеснок трем на мелкой терке. Чеснок берите по вкусу, чем больше. Тем пикантнее получается салат.

Смешиваем все продукты, заправляем майонез, если нужно досаливаем и перчим.

Накрываем салат и ставим его в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он настоялся и охладился.

Такой салат я еще использую в качестве наполнителя для тарталеток или намазки для бутербродов, отлично он подходит и для закусочных тортов.