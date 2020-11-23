Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

Картофель с хрустящей корочкой! В продаже уже появился хороший молодой картофель. В нашем рецепте мы покажем, как его приготовить с хрустящей корочкой в ароматных сухариках.
Молодой картофель
Молодой картофель богат витаминами группы В, а также витаминами А, С и Е. Также в нем содержатся необходимые микроэлементы, такие как, магний, калий, фосфор, йод, кальций и сера. В нем есть полезные органические аминокислоты и практически не содержится холестерин и жиры. Также он является хорошим источником белка.
Картофель с хрустящей корочкой: продукты
- восемьсот граммов картофеля
- две столовые ложки панировочных сухарей
- четыре столовые ложки оливкового масла
- зубчик чеснока
- столовая ложка специальной приправы для картофеля
- сыр твердый – по желанию
- соль – на вкус
- растительное масло – по желанию
Картофель с хрустящей корочкой: как готовить
Надо начать с подготовки картофеля:
- Взять картофель. Так как картофель молодой, то его можно почистить жесткой губкой.
- Положить очищенный картофель в кастрюлю, залить кипятком, добавить соль. На высоком огне довести до кипения и варить еще четверть часа на медленном огне.
Пока варится картофель, нужно подготовить заправку:
- Оливковое масло налить в глубокую чашку, добавить приправу, всыпать сухари.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс в оливковое масло. Все тщательно перемешать.
А теперь — окончательный этап приготовления:
- Картофель залить маслом с приправами и аккуратно перемешать.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и отправить в нее картофель.
- Сверху через среднюю терку натереть сыр.
- Духовку разогреть на сто восемьдесят градусов.
- Заложить туда форму с картофелем и выпекать картошку минут десять.
- По истечении необходимого времени достать картошку из духовки, положить в плоское большое блюдо и подавать на стол в горячем виде.
Картофель с хрустящей корочкой: готов
Картофель получается очень ароматный, сверху – хрустящий, а внутри – мягкий и нежный.
Собирайтесь все к столу и приятного аппетита!
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