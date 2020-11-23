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Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

Картофель с хрустящей корочкой! В продаже уже появился хороший молодой картофель. В нашем рецепте мы покажем, как его приготовить с хрустящей корочкой в ароматных сухариках.

Молодой картофель

Молодой картофель богат витаминами группы В, а также витаминами А, С и Е. Также в нем содержатся необходимые микроэлементы, такие как, магний, калий, фосфор, йод, кальций и сера. В нем есть полезные органические аминокислоты и практически не содержится холестерин и жиры. Также он является хорошим источником белка.

Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

 Картофель с хрустящей корочкой: продукты

  • восемьсот граммов картофеля
  • две столовые ложки панировочных сухарей
  • четыре столовые ложки оливкового масла

Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

  • зубчик чеснока
  • столовая ложка специальной приправы для картофеля
  • сыр твердый – по желанию
  • соль – на вкус
  • растительное масло – по желанию

 Картофель с хрустящей корочкой: как готовить

Надо начать с подготовки картофеля:

  • Взять картофель. Так как картофель молодой, то его можно почистить жесткой губкой.
  • Положить очищенный картофель в кастрюлю, залить кипятком, добавить соль. На высоком огне довести до кипения и варить еще четверть часа на медленном огне.

Пока варится картофель, нужно подготовить заправку:

  • Оливковое масло налить в глубокую чашку, добавить приправу, всыпать сухари.
  • Чеснок почистить и выдавить через пресс в оливковое масло. Все тщательно перемешать.

А теперь — окончательный этап приготовления:

  • Картофель залить маслом с приправами и аккуратно перемешать.
  • Форму для запекания смазать растительным маслом и отправить в нее картофель.
  • Сверху через среднюю терку натереть сыр.
  • Духовку разогреть на сто восемьдесят градусов.
  • Заложить туда форму с картофелем и выпекать картошку минут десять.

Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

  • По истечении необходимого времени достать картошку из духовки, положить в плоское большое блюдо и подавать на стол в горячем виде.

Картофель с хрустящей корочкой: готов

Картофель получается очень ароматный, сверху – хрустящий, а внутри – мягкий и нежный.

Собирайтесь все к столу и приятного аппетита!

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