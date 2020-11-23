Картофель с хрустящей корочкой: молодой картофель с мягкой серединкой

Картофель с хрустящей корочкой! В продаже уже появился хороший молодой картофель. В нашем рецепте мы покажем, как его приготовить с хрустящей корочкой в ароматных сухариках.

Молодой картофель

Молодой картофель богат витаминами группы В, а также витаминами А, С и Е. Также в нем содержатся необходимые микроэлементы, такие как, магний, калий, фосфор, йод, кальций и сера. В нем есть полезные органические аминокислоты и практически не содержится холестерин и жиры. Также он является хорошим источником белка.

Картофель с хрустящей корочкой: продукты

восемьсот граммов картофеля

две столовые ложки панировочных сухарей

четыре столовые ложки оливкового масла

зубчик чеснока

столовая ложка специальной приправы для картофеля

сыр твердый – по желанию

соль – на вкус

растительное масло – по желанию

Картофель с хрустящей корочкой: как готовить

Надо начать с подготовки картофеля:

Взять картофель. Так как картофель молодой, то его можно почистить жесткой губкой.

Положить очищенный картофель в кастрюлю, залить кипятком, добавить соль. На высоком огне довести до кипения и варить еще четверть часа на медленном огне.

Пока варится картофель, нужно подготовить заправку:

Оливковое масло налить в глубокую чашку, добавить приправу, всыпать сухари.

Чеснок почистить и выдавить через пресс в оливковое масло. Все тщательно перемешать.

А теперь — окончательный этап приготовления:

Картофель залить маслом с приправами и аккуратно перемешать.

Форму для запекания смазать растительным маслом и отправить в нее картофель.

Сверху через среднюю терку натереть сыр.

Духовку разогреть на сто восемьдесят градусов.

Заложить туда форму с картофелем и выпекать картошку минут десять.

По истечении необходимого времени достать картошку из духовки, положить в плоское большое блюдо и подавать на стол в горячем виде.

Картофель с хрустящей корочкой: готов

Картофель получается очень ароматный, сверху – хрустящий, а внутри – мягкий и нежный.

Собирайтесь все к столу и приятного аппетита!