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Маринад для утки: самый вкусный маринад для утки перед запеканием

Маринад для утки. Пожалуй этот рецепт самый удачный. Получается пикантным, ароматным. Приготовить просто, из доступных ингредиентов! Мясо утки будет нежным и сочным под таким маринадом.

Маринад для утки: ингредиенты

Маринад для утки

  1. 1 (одна) ст. ложка – меда
  2. 100 (сто) мл – соевого соуса
  3. 1 (один) зубчик – чеснока
  4. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла

Маринад для утки: рецепт

Маринад для утки

  • В посуду налейте соевый соус, туда же мед. Тщательно перемешайте, мед должен полностью раствориться. Соль не кладите. Соус и так соленый
  • Потом влейте растительное масло, желательно без запаха и вновь перемешайте
  • Добавьте измельченный чеснок. Можно добавить любых специй для мяса птицы. Травы, приправы. Все это не испортит вкуса блюда. Подойдут розмарин, тимьян, орегано
  • Каждый раз можете добавлять различные специи, и каждый раз, ваше блюдо будет получаться с новым совершенно незнакомым вкусом. Ну не чудо ли?

Маринад для утки

  • Утку хорошо промойте. Время маринада вообще обычно от шести часов до суток. Время запекания рассчитывается так: 500 гр утки требует полчаса запекания при 180 градусах. Так что сориентируйтесь на вес своей утки
  • Посуду с маринованной уткой обязательно накройте. И уберите в холодильник. А перед запеканием за два часа выньте из холодильника.
    Она должна согреться

Маринад для утки готов: Видео

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