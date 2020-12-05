Торты без выпечки

1. Торт «Апельсинка»



Ингредиенты:

700 г сметаны 20% жирности

300 г крекера (с маком, маленький «хрустик»)

25 г желатина (быстрорастворимый)

1 пакетик желе (оранжевого цвета)

1-2 шт. апельсина (для украшения)

1 ст. сахара

1 упак. сахара ванильного

Приготовление:

1. Разводим желатин в 150 мл горячей воды. Оставляем остывать.

2. Разводим, согласно инструкции, желе в 300 мл горячей воды. Тоже пусть стынет.

3. Крекер ломаем пополам. Можно взять другие крекеры (шоколадный, нежный), тогда поломать мелко.

4. Разрезаем на дольки апельсин. Выкладываем на дно кастрюли апельсин и заливаем желе. Ставим остывать в холодильник.

5. В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем. Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.

6. В миску со сметаной добавляем крекер. Хорошенько вымешиваем.

7. Сметаной заливаем загустевшее желе с апельсином. Ставим в холодильник до полного застывания.

8. Извлекаем торт из кастрюли на блюдо. На несколько секунд ставим кастрюлю в миску с горячей водой, чтобы желе подтаяло. И переворачиваем на блюдо.

Можно торт делать в разъемной форме для выпечки. Тогда сначала слой сметаны заливать, потом выкладывать фрукты и заливать желатином.

2. Торт без выпечки «Виноградинка»



Ингредиенты:

Сметана (не меньше 20% жирности) — 700 г

Крекер (с маком, хрустящий) — 300 г

Изюм (запаренный) — 100 г

Шоколад (любой) — 200 г

Желатин (быстрорастворимый) — 25 г

Желе (пакетик, зеленого цвета) — 90 г

Виноград белый (крупный, для украшения)

Сахар-песок — 1 стакан

Сахар ванильный — 1 упаковка

Приготовление:

1. Первым делом разводим желатин в 150 мл горячей воды. Согласно инструкции разводим желе в 300 мл горячей воды. Оставляем всё остывать.

2. Крекеры ломаем пополам.

*Можно взять другие крекеры, тогда поломать мелко.

3. В миску или кастрюлю выливаем сметану, насыпаем сахар, ванильный сахар и хорошенько взбиваем. Когда масса взобьется, добавляем остывший желатин и взбиваем еще раз.

4. Плитку шоколада (лучше предварительно охладить в морозилке) с помощью ножа мелко ломаем.

5. В миску со сметаной добавляем крекер и распаренный изюм. Хорошенько вымешиваем.

6. Достаем разъемную форму. Выкладываем 1/3 нашего крема. Аккуратно посыпаем его шоколадом. На шоколад выкладываем еще одну часть крема и опять посыпаем шоколадом. Потом выкладываем оставшуюся массу.

7. Форму ставим в холодильник для застывания на 30 минут. Пока застывает крем, достаем виноград, режем его на половинки.

Достаем торт из холодильника, красиво выкладываем на него половинки винограда. Виноград аккуратно заливаем зеленым желе.

8. Ставим в холодильник до полного застывания. Можно оставить в холодильнике на ночь, а вообще достаточно 2-3 часов.

9. Достаем торт из холодильника, снимаем бортики формы, с помощью лопаточки переносим торт на блюдо. Можно угощать гостей!

3. Торт «Битое стекло»



Ингредиенты:

500г сметаны

200г консервированных персиков

100г печеня и сахара

2пакета разноцветных желе

10г ванильного сахара и желатина

Приготовление:

Приготовит желе

Желатин залить на 10 минут водой

Персики порезать,а печенье поломать крупными кусочками

Поставьте тарелки с желе в горячую воду и перевернуть

Сметану,сахар,ванильный сахар взбить

Добавить остывший желатин

Добавить персики, печенья и кусочки желе

Поставить в холодильник на 4-5 часов и вуаля торт готов.

4. Тортик с фруктами



Ингредиенты:

500 гр. сметаны

1 ст. сахара

3 ст. ложки желатина

300 гр. бисквита (покупного или приготовленного по любому рецепту)

клубника,

виноград,

смородина,

киви (возможны и другие ягоды)

Приготовление:

1. 3 ст. ложки желатина заливаем половиной стакана холодной кипяченой воды приблизительно на 30 минут (до разбухания).

2. Сметану взбиваем с сахаром. Желатин подогреваем до растворения (не доводя до кипения) и вводим в сметану тонкой струйкой, помешивая.

3. Глубокую миску застилаем пищевой пленкой и на дно выкладываем ягоды, далее слой поломанного на маленькие кусочки бисквита, опять слой ягод и т.д. Все заливаем сметанно-желатиновой смесью. Ставим в холодильник на 2 часа.

4. Торт аккуратно переворачиваем на блюдо. Если миска очень глубокая, слои заливаем по мере укладывания.

Для сластен: кислые ягоды присыпать сахарной пудрой.

5. Тортик «Фруктовая нежность»



Ингредиенты:

Для бисквита:

-4 яйца,

-по одному стакану сахара и муки.

Для начинки:

-бананы,

-консерв. ананасы,

-2-3 апельсина.

Для крема:

-1 литр 25%-ной сметаны,

-1 ст.сахара,

-50-65 гр.растворенного и остывшего желатина.

Приготовление:

Испечь бисквит: яйца взбить с сахаром, добавить муку, перемешать. Остывший бисквит нарезать кубиками. Бананы и ананасы нарезать кусочками, апельсины нарезать кружочками.

Сметану взбить с сахаром, добавить желатин. Теперь нужно собрать торт: в разъемную форму выложить кружочки апельсинов. Сверху-бисквит, смешанный с 1/3 крема. Затем-слой бананов, опять бисквит, перемешанный с 1/3 крема, слой ананасов.

Завершить торт ровным слоем оставшегося крема, смешанного с бисквитом. Затянуть верх формы пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 3-4 часа. Затем перевернуть торт на блюдо.

6. Фруктовый торт «Наслаждение»



Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука — 170 гр.

Сахар — 150 гр.

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Для крема:

Сметана — 500 гр.

Желатин — 30 гр.

Сахар — 200 гр.

Киви — 1 шт.

Банан — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Приготовление:

Готовим тесто для бисквита: яйца взбить с сахаром

Добавить муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешать. Тесто для бисквита готовоТесто для бисквита выложить на противень и запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов

Готовому бисквиту дать остыть и нарезать кубиками

Киви нарезать кубиками

Апельсин хорошо очистить и нарезать кубиками

Бананы нарезать кубиками

Яблоко очистить от кожуры и семечек и нарезать кубиками

Готовим крем: желатин залить 70 мл. холодной воды и оставить на 20 мин. Сметану тщательно взбить с сахаром. Желатин растворить на горячей водяной бане, остудить и тонкой струйкой ввести его в сметанный крем

В форму выложить кусочки фруктов и бисквита. Залить сметанным кремом и поставить в холодильник на 2 часа

Готовый фруктовый торт можно украсить кокосовой стружкой. Приятного аппетита!