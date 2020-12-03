Котлеты с яйцом внутри: любимое блюдо для праздника

Котлеты с яйцом внутри получаются праздничными. Они отлично сочетаются с пюре картофельным, гречкой, макаронами и любыми другими крупами.
Котлеты с яйцом внутри: ингредиенты
- 6 (шесть) шт – яиц
- 500 (пятьсот) гр – свинины
- 30 (тридцать) гр – хлеба
- 2 (две) шт – луковицы
- 100 (сто) гр – муки
- 200 (двести) гр – панировочных сухарей
- 3 (три) ст. ложки – паприки
- 100 (сто) мл – молока
- 2 (две) ст. ложки – итальянских трав
- Соль и смесь молотых перцев по вкусу
- Пол литра растительного масла
Котлеты с яйцом внутри: рецепт
- Свиную вырезку нарежьте средними кусочками и перекрутите в мясорубке с луком. Добавьте яйцо, перец, соль. Пару кусочков хлебной мякиши, замоченной в молоке на пару минут. Перемешайте до однородного состояния
- Яйца отварите . Нарежьте кубиком и подсолите
- Панировочные сухари насыпьте на плоскую тарелку. Взбейте три яйца и посолите, взболтайте их
- В третью посуду насыпьте муки
- Возьмите немного фарша и сформируйте лепешку. Посередине выложите начинку и защипите края. Сделайте котлетки продолговатой формы
- Обмакните котлету в муке, потом в яйце, потом в панировочных сухарях
- Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте с двух сторон по минут 10 с каждой
- Выложите котлеты на бумажное полотенце
Котлеты с яйцом внутри готовы: Видео
Очень необычные котлетки. Невероятно вкусные и сытные.На здоровье!
Свежие комментарии