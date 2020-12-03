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Котлеты с яйцом внутри: любимое блюдо для праздника

Котлеты с яйцом внутри получаются праздничными. Они отлично сочетаются с пюре картофельным, гречкой, макаронами и любыми другими крупами.

Котлеты с яйцом внутри: ингредиенты

Котлеты с яйцом внутри

  • 6 (шесть) шт – яиц
  • 500 (пятьсот) гр – свинины
  • 30 (тридцать) гр – хлеба
  • 2 (две) шт – луковицы
  • 100 (сто) гр – муки
  • 200 (двести) гр – панировочных сухарей
  • 3 (три) ст. ложки – паприки
  • 100 (сто) мл – молока
  • 2 (две) ст. ложки – итальянских трав
  • Соль и смесь молотых перцев по вкусу
  • Пол литра растительного масла

Котлеты с яйцом внутри: рецепт

Котлеты с яйцом внутри

  • Свиную вырезку нарежьте средними кусочками и перекрутите в мясорубке с луком. Добавьте яйцо, перец, соль. Пару кусочков хлебной мякиши, замоченной в молоке на пару минут. Перемешайте до однородного состояния
  • Яйца отварите . Нарежьте кубиком и подсолите
  • Панировочные сухари насыпьте на плоскую тарелку. Взбейте три яйца и посолите, взболтайте их
  • В третью посуду насыпьте муки
  • Возьмите немного фарша и сформируйте лепешку. Посередине выложите начинку и защипите края. Сделайте котлетки продолговатой формы
  • Обмакните котлету в муке, потом в яйце, потом в панировочных сухарях
  • Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте с двух сторон по минут 10 с каждой
  • Выложите котлеты на бумажное полотенце

Котлеты с яйцом внутри готовы: Видео

Очень необычные котлетки. Невероятно вкусные и сытные.

На здоровье!

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