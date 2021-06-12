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Клубничный соус. Острая добавка к разным блюдам

Клубничный соус для настоящих гурманов.

Клубничный соус: ингредиенты

Клубничный соус

  1. Сахар — 90 гр. (девяносто грамм)
  2. Клубника — 1 кг. (один килограмм
  3. Перец чили — 1 шт. (одна штука)
  4. Сок лимона — половинка плода
  5. Имбирь — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Бальзамический уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Ягоды вымойте, выложите в сотейник или кастрюлю, присыпьте сахаром, нагрейте и доведите до кипения.
  • Когда сахар растворится, введите натёртый имбирь.
  • Присолите, удалите из перца зёрна и введите к общей массе.
  • Массу проварите минут шесть, затем перебейте миксером.
  • Переверните массу в сковороду, влейте сок лимона и уксус. Проварите 1/4 часа, пока не загустеет.
  • Затем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Клубничный соус получается просто великолепным.

Клубничный соус. Острая добавка к разным блюдам 2

Приятного Вам аппетита!

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