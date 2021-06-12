Клубничный соус. Острая добавка к разным блюдам

Клубничный соус для настоящих гурманов.
Клубничный соус: ингредиенты
- Сахар — 90 гр. (девяносто грамм)
- Клубника — 1 кг. (один килограмм
- Перец чили — 1 шт. (одна штука)
- Сок лимона — половинка плода
- Имбирь — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Бальзамический уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Ягоды вымойте, выложите в сотейник или кастрюлю, присыпьте сахаром, нагрейте и доведите до кипения.
- Когда сахар растворится, введите натёртый имбирь.
- Присолите, удалите из перца зёрна и введите к общей массе.
- Массу проварите минут шесть, затем перебейте миксером.
- Переверните массу в сковороду, влейте сок лимона и уксус. Проварите 1/4 часа, пока не загустеет.
- Затем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Клубничный соус получается просто великолепным.
Приятного Вам аппетита!
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