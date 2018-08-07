Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола

Ингредиенты:
мука 110 г
картофельный крахмал 1 ст. л.
яйца куриные 1 шт.
сливочное масло 20 г
соль 1 щепотка
мускатный орех молотый 1 щепотка
растительное масло для жарки 5 ст. л.
картофель вареный в мундире 4 шт.
Приготовление:
Отварной картофель очистите и разомните, пока он еще горячий. Сливочное масло растопите, влейте в картофель. Добавьте яйцо, посолите, приправьте мускатом и перемешайте.
Добавьте муку и крахмал. Замесите картофельное тесто. Оно должно быть мягким и не липким.
Стол припылите мукой. Тесто разделите на части, скатайте из каждой колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте пальчики.
Отварите пальчики в подсоленной воде, около 3-4 минут.
Затем обжарьте на растительном масле до румяной корочки.
Приятного аппетита!!!
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