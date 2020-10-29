Блины! Готовы устроить своим маленьким домочадцам незабываемый подарок, тогда вперёд! Готовим тонкие, нежные блинчики.
Блины: ингредиенты
- Пятьсот миллилитров газированной минеральной воды
- Двести граммов муки
- Четыре столовые ложки с верхом сметаны
- Два яйца
- Сорок граммов растительного масла
- Тридцать граммов сахара
- Соль
Блины: советы
- Взять миску для приготовления теста. Помыть яйца под проточной водой. Разбить яйца в миску. Взбить яйца, постепенно добавляя сахарный песок. Добавить щепоточку соли.
- В ту же самую ёмкость положить четыре столовые ложки сметаны. Старательно перемешать венчиком.
- Влить в приготавливаемое тесто подсолнечное масло. Медленно просеивать муку в тесто, перемешивая, не допуская образование комков. Параллельно с мукой вливать в тесто газированную минеральную воду.
- Когда закончите перемешивать и будете довольны результатом, нужно будет оставить тесто на минут пятнадцать под прикрытой крышечкой.
- Хорошо просушить блинную сковороду. Поставить на тихий ровный огонь и раскалить. Если у Вас газовая плита, может быть необходимо использовать рассекатель. Сковороду смазать кусочком сливочного масла.
- Влить на сковороду половник теста. Прокрутить сковороду, чтобы тесто равномерно разлилось по сковороде. Когда блинчик поджарится с одной стороны, поддеть его плоским ножичком и перевернуть.
- Поджаренные блины складывать на плоское блюдо.
Ах, какие Вы молодцы! Настоящие хозяюшки! Получились прекрасные тонкие блины — изысканное блюдо. Теперь можно подавать это чудо к столу. Ажурная скатёрка подойдёт к ажурным блинчикам.
Блины: готовы
Ну а с блинчиками советуем преподнести клубничный сироп очень простого приготовления.
Блины: на основе газировки - На Кухне
Блины! Готовы устроить своим маленьким домочадцам незабываемый подарок, тогда вперёд! Готовим тонкие, нежные блинчики.
Время подготовки: PT
Время готовки: PT
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