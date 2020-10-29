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Блины: на основе газировки

Блины! Готовы устроить своим маленьким домочадцам незабываемый подарок, тогда вперёд! Готовим тонкие, нежные блинчики.

Блины: ингредиенты

  • Пятьсот миллилитров газированной минеральной воды
  • Двести граммов муки
  • Четыре столовые ложки с верхом сметаны
  • Два яйца

Блины

  • Сорок граммов растительного масла
  • Тридцать граммов сахара
  • Соль

Блины: советы

  • Взять миску для приготовления теста. Помыть яйца под проточной водой. Разбить яйца в миску. Взбить яйца, постепенно добавляя сахарный песок. Добавить щепоточку соли.
  • В ту же самую ёмкость положить четыре столовые ложки сметаны. Старательно перемешать венчиком.
  • Влить в приготавливаемое тесто подсолнечное масло. Медленно просеивать муку в тесто, перемешивая, не допуская образование комков. Параллельно с мукой вливать в тесто газированную минеральную воду.
  • Когда закончите перемешивать и будете довольны результатом, нужно будет оставить тесто на минут пятнадцать под прикрытой крышечкой.
  • Хорошо просушить блинную сковороду. Поставить на тихий ровный огонь и раскалить. Если у Вас газовая плита, может быть необходимо использовать рассекатель. Сковороду смазать кусочком сливочного масла.
  • Влить на сковороду половник теста. Прокрутить сковороду, чтобы тесто равномерно разлилось по сковороде.
    Когда блинчик поджарится с одной стороны, поддеть его плоским ножичком и перевернуть.

Блины

  • Поджаренные блины складывать на плоское блюдо.

Ах, какие Вы молодцы! Настоящие хозяюшки! Получились прекрасные тонкие блины — изысканное блюдо. Теперь можно подавать это чудо к столу. Ажурная скатёрка подойдёт к ажурным блинчикам.

Блины: готовы

Ну а с блинчиками советуем преподнести клубничный сироп очень простого приготовления.

Блины: на основе газировки - На Кухне

Блины! Готовы устроить своим маленьким домочадцам незабываемый подарок, тогда вперёд! Готовим тонкие, нежные блинчики.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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