Блины: на основе газировки

Блины! Готовы устроить своим маленьким домочадцам незабываемый подарок, тогда вперёд! Готовим тонкие, нежные блинчики.

Блины: ингредиенты

Пятьсот миллилитров газированной минеральной воды

Двести граммов муки

Четыре столовые ложки с верхом сметаны

Два яйца

Сорок граммов растительного масла

Тридцать граммов сахара

Соль

Блины: советы

Взять миску для приготовления теста. Помыть яйца под проточной водой. Разбить яйца в миску. Взбить яйца, постепенно добавляя сахарный песок. Добавить щепоточку соли.

В ту же самую ёмкость положить четыре столовые ложки сметаны. Старательно перемешать венчиком.

Влить в приготавливаемое тесто подсолнечное масло. Медленно просеивать муку в тесто, перемешивая, не допуская образование комков. Параллельно с мукой вливать в тесто газированную минеральную воду.

Когда закончите перемешивать и будете довольны результатом, нужно будет оставить тесто на минут пятнадцать под прикрытой крышечкой.

Хорошо просушить блинную сковороду. Поставить на тихий ровный огонь и раскалить. Если у Вас газовая плита, может быть необходимо использовать рассекатель. Сковороду смазать кусочком сливочного масла.

Влить на сковороду половник теста. Прокрутить сковороду, чтобы тесто равномерно разлилось по сковороде. Когда блинчик поджарится с одной стороны, поддеть его плоским ножичком и перевернуть.

Поджаренные блины складывать на плоское блюдо.

Ах, какие Вы молодцы! Настоящие хозяюшки! Получились прекрасные тонкие блины — изысканное блюдо. Теперь можно подавать это чудо к столу. Ажурная скатёрка подойдёт к ажурным блинчикам.

Блины: готовы

Ну а с блинчиками советуем преподнести клубничный сироп очень простого приготовления.