Приготовьте вместе с нами Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы.
Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы
Получаются вкусными и сытными. Они очень полезны и питательны. Готовить их легко и просто. Благодаря им вкусный перекус или ужин уж точно Вам и Вашей семье обеспечены.
Вкусное блюдо из кабачков, нужно:
- триста граммов кабачков
- пятьдесят граммов сыра
- два яйца
- неполный стакан муки
- половина стакана сметаны
- половина чайной ложки разрыхлителя
- два зубчика чеснока
- по половине пучка укропа и петрушки
- несколько перьев зеленого лука
- соль, перец, приправы – по вкусу
Как же приготовить вкусное блюдо из кабачков – кабачковые кексы
- Кабачки помыть, почистить (если они молодые, то чистить не надо) и пропустить через крупную фракцию терки.
- Натертые кабачки выложить в глубокую миску, посолить, перемешать и отставить минут на десять.
- Всю зелень почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
- Порубленную зелень отправить в глубокую емкость.
- В ту же емкость вбить два яйца, добавить сметану.
- Чеснок очистить и натереть в ту же емкость.
- Все посолить, поперчить.
- Сыр натереть на средней терке и отправить к зелени и яйцам.
- Так как кабачки дают много сока, их нужно слегка отжать и отправить в емкость к остальным компонентам.
- Все аккуратненько размешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно вводить в емкость с кабачками и сыром и зеленью. Не забывать все время перемешивать. Тесто должно получиться более густой консистенции, чем на обычные оладьи.
- Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и выложить туда кабачковое тесто.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Формочки с тестом отправить в духовку приблизительно на полчаса.
Ну вот, через тридцать минут наше вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы, готово.
Положите их на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.
Приятного всем аппетита!
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