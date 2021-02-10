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Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы

Приготовьте вместе с нами Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы.

Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы

Получаются вкусными и сытными. Они очень полезны и питательны. Готовить их легко и просто. Благодаря им вкусный перекус или ужин уж точно Вам и Вашей семье обеспечены.

блюдо из кабачков

Вкусное блюдо из кабачков, нужно:

  • триста граммов кабачков
  • пятьдесят граммов сыра
  • два яйца
  • неполный стакан муки
  • половина стакана сметаны
  • половина чайной ложки разрыхлителя
  • два зубчика чеснока
  • по половине пучка укропа и петрушки
  • несколько перьев зеленого лука
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Как же приготовить вкусное блюдо из кабачков – кабачковые кексы

Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы

  • Кабачки помыть, почистить (если они молодые, то чистить не надо) и пропустить через крупную фракцию терки.
  • Натертые кабачки выложить в глубокую миску, посолить, перемешать и отставить минут на десять.
  • Всю зелень почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.
  • Порубленную зелень отправить в глубокую емкость.
  • В ту же емкость вбить два яйца, добавить сметану.
  • Чеснок очистить и натереть в ту же емкость.
  • Все посолить, поперчить.
  • Сыр натереть на средней терке и отправить к зелени и яйцам.
  • Так как кабачки дают много сока, их нужно слегка отжать и отправить в емкость к остальным компонентам.
  • Все аккуратненько размешать.
  • Муку смешать с разрыхлителем и постепенно вводить в емкость с кабачками и сыром и зеленью. Не забывать все время перемешивать. Тесто должно получиться более густой консистенции, чем на обычные оладьи.
  • Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и выложить туда кабачковое тесто.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы

  • Формочки с тестом отправить в духовку приблизительно на полчаса.

Ну вот, через тридцать минут наше вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы, готово.

Положите их на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.

Приятного всем аппетита!

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