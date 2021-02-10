Приготовьте вместе с нами Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы.

Вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы

Получаются вкусными и сытными. Они очень полезны и питательны. Готовить их легко и просто. Благодаря им вкусный перекус или ужин уж точно Вам и Вашей семье обеспечены.

Вкусное блюдо из кабачков, нужно:

триста граммов кабачков

пятьдесят граммов сыра

два яйца

неполный стакан муки

половина стакана сметаны

половина чайной ложки разрыхлителя

два зубчика чеснока

по половине пучка укропа и петрушки

несколько перьев зеленого лука

соль, перец, приправы – по вкусу

Как же приготовить вкусное блюдо из кабачков – кабачковые кексы

Кабачки помыть, почистить (если они молодые, то чистить не надо) и пропустить через крупную фракцию терки.

Натертые кабачки выложить в глубокую миску, посолить, перемешать и отставить минут на десять.

Всю зелень почистить, помыть, просушить в центрифуге и мелко нарубить.

Порубленную зелень отправить в глубокую емкость.

В ту же емкость вбить два яйца, добавить сметану.

Чеснок очистить и натереть в ту же емкость.

Все посолить, поперчить.

Сыр натереть на средней терке и отправить к зелени и яйцам.

Так как кабачки дают много сока, их нужно слегка отжать и отправить в емкость к остальным компонентам.

Все аккуратненько размешать.

Муку смешать с разрыхлителем и постепенно вводить в емкость с кабачками и сыром и зеленью. Не забывать все время перемешивать. Тесто должно получиться более густой консистенции, чем на обычные оладьи.

Специальные силиконовые формочки для кексов смазать растительным маслом и выложить туда кабачковое тесто.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Формочки с тестом отправить в духовку приблизительно на полчаса.

Ну вот, через тридцать минут наше вкусное блюдо из кабачков – кабачковые чудо кексы, готово.

Положите их на красивую плоскую тарелку и подайте на стол.

Приятного всем аппетита!