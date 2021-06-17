Шёлковый суп. Ещё никто не догадался из чего он приготовлен

Шёлковый суп может Вам понравиться больше, чем простая окрошка. Готовится он очень легко и получается невероятно вкусным.

Шёлковый суп: ингредиенты

Кабачки – 2 шт. (две штуки) Морковь – 1 шт. (одна штука) Лук – 1 шт. (одна штука) Сладкий перец – 4 шт. (четыре штуки) Сливки – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) (по желанию) Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки) Чеснок – 1 зуб. (один зубчик) Лавровый лист – 2 шт. (две штуки) Сладкая паприка – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки) Зелень – пучок Бульон или вода – 1.5 л. (полторы литра) Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте на небольшие кубики сладкий перец и кабачки.

Мелкими кубиками нарежьте лук.

Натрите на тёрке морковь.

Кабачки и пару лавровых листов добавьте в кипящую воду (бульон) на 10 минут.

Отправьте на разогретую сковороду морковь, лук и обжарьте 5 минут.

После добавьте сладкий перец и тушите под закрытой крышкой.

Через 5 минут перчите, солите и добавьте сладкую паприку для пикантности.

К кабачкам добавьте обжаренные овощи, перемешайте. Выключите плиту.

Возьмите погружной блендер и превратите суп в пюре. Добавьте зелень.

По желанию можете добавить немного нежирных сливок.

Шёлковый суп — просто и быстро.

Приятного аппетита!