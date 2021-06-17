Шёлковый суп. Ещё никто не догадался из чего он приготовлен

Шёлковый суп может Вам понравиться больше, чем простая окрошка. Готовится он очень легко и получается невероятно вкусным.
Шёлковый суп: ингредиенты
- Кабачки – 2 шт. (две штуки)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Сладкий перец – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливки – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) (по желанию)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Чеснок – 1 зуб. (один зубчик)
- Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
- Сладкая паприка – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Зелень – пучок
- Бульон или вода – 1.5 л. (полторы литра)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте на небольшие кубики сладкий перец и кабачки.
- Мелкими кубиками нарежьте лук.
- Натрите на тёрке морковь.
- Кабачки и пару лавровых листов добавьте в кипящую воду (бульон) на 10 минут.
- Отправьте на разогретую сковороду морковь, лук и обжарьте 5 минут.
- После добавьте сладкий перец и тушите под закрытой крышкой.
- Через 5 минут перчите, солите и добавьте сладкую паприку для пикантности.
- К кабачкам добавьте обжаренные овощи, перемешайте. Выключите плиту.
- Возьмите погружной блендер и превратите суп в пюре. Добавьте зелень.
- По желанию можете добавить немного нежирных сливок.
Шёлковый суп — просто и быстро.
Приятного аппетита!
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