Шёлковый суп. Ещё никто не догадался из чего он приготовлен

Шёлковый суп может Вам понравиться больше, чем простая окрошка. Готовится он очень легко и получается невероятно вкусным.

Шёлковый суп: ингредиенты

Шёлковый суп

  1. Кабачки – 2 шт. (две штуки)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Лук – 1 шт. (одна штука)
  4. Сладкий перец – 4 шт. (четыре штуки)
  5. Сливки – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) (по желанию)
  6. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  7. Чеснок – 1 зуб. (один зубчик)
  8. Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
  9. Сладкая паприка – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
  10. Зелень – пучок
  11. Бульон или вода – 1.5 л. (полторы литра)
  12. Перец – по вкусу
  13. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте на небольшие кубики сладкий перец и кабачки.
  • Мелкими кубиками нарежьте лук.
  • Натрите на тёрке морковь.
  • Кабачки и пару лавровых листов добавьте в кипящую воду (бульон) на 10 минут.
  • Отправьте на разогретую сковороду морковь, лук и обжарьте 5 минут.
  • После добавьте сладкий перец и тушите под закрытой крышкой.
  • Через 5 минут перчите, солите и добавьте сладкую паприку для пикантности.
  • К кабачкам добавьте обжаренные овощи, перемешайте. Выключите плиту.
  • Возьмите погружной блендер и превратите суп в пюре. Добавьте зелень.
  • По желанию можете добавить немного нежирных сливок.

Шёлковый суп — просто и быстро.

Шёлковый суп. Ещё никто не догадался из чего он приготовлен 2

Приятного аппетита!

 

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