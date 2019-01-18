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Обалденные мясные зразы: быстро и мега вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного мясного блюда, которое понравится абсолютно всем. 

Существует множество вариантов начинки для зраз. Мы вам предлагаем сделать их с яйцом, луком и зеленью. Такое сочетание просто не может в себя не влюбить. Зразы очень ароматные, сытные и мега аппетитные. Подайте такую вкуснятину на праздничный стол и наслаждайтесь довольными лицами гостей и домочадцев. Каждая уважающая себя хозяечка должна уметь их готовить. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

  • полтора кг свинины
  • 4 репчатого лука
  • 1 пучок петрушки
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • 5 яиц
  • майонез по вкусу
  • 4 столовые ложки горчицы
  • 60 мл подсолнечного масла

Начинаем процесс

  1. В первую очередь предварительно отвариваем яйца. После чего остужаем их, очищаем и нарезаем маленькими ломтиками.
  2. Чистим репчатый лук и режем тонкими полукольцами.
  3. Вымываем хорошо зелень, обсушиваем и мелко нарезаем ее.
  4. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и отправляем изначально обжариваться до мягкости подготовленный лук. После чего добавляем зелень и яйца. Перемешиваем все. Солим и перчим по вкусу. Затем снимаем с огня.
  5. Мясо нарезаем слайсами. Ширина их должна быть приблизительно 1 см.
    Затем хорошо отбиваем каждый кусочек. Солим и перчим по вкусу с обеих сторон.
  6. Внутреннюю часть смазываем горчицей. За счет нее мясо станет мягче.
  7. Теперь на край каждого кусочка размещаем подготовленную начинку и сворачиваем рулетиками.
  8. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Затем размещаем заготовки и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 5 минут.
  9. По истечении нужного времени достаем их и покрываем майонезом. Возвращаем обратно еще на 25 минут при той же температуре.

Обалденные мясные зразы: быстро и мега вкусно

Приятного аппетита!

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