Обалденные мясные зразы: быстро и мега вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного мясного блюда, которое понравится абсолютно всем.
Существует множество вариантов начинки для зраз. Мы вам предлагаем сделать их с яйцом, луком и зеленью. Такое сочетание просто не может в себя не влюбить. Зразы очень ароматные, сытные и мега аппетитные. Подайте такую вкуснятину на праздничный стол и наслаждайтесь довольными лицами гостей и домочадцев. Каждая уважающая себя хозяечка должна уметь их готовить. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.
Нужные ингредиенты
- полтора кг свинины
- 4 репчатого лука
- 1 пучок петрушки
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 5 яиц
- майонез по вкусу
- 4 столовые ложки горчицы
- 60 мл подсолнечного масла
Начинаем процесс
- В первую очередь предварительно отвариваем яйца. После чего остужаем их, очищаем и нарезаем маленькими ломтиками.
- Чистим репчатый лук и режем тонкими полукольцами.
- Вымываем хорошо зелень, обсушиваем и мелко нарезаем ее.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и отправляем изначально обжариваться до мягкости подготовленный лук. После чего добавляем зелень и яйца. Перемешиваем все. Солим и перчим по вкусу. Затем снимаем с огня.
- Мясо нарезаем слайсами. Ширина их должна быть приблизительно 1 см. Затем хорошо отбиваем каждый кусочек. Солим и перчим по вкусу с обеих сторон.
- Внутреннюю часть смазываем горчицей. За счет нее мясо станет мягче.
- Теперь на край каждого кусочка размещаем подготовленную начинку и сворачиваем рулетиками.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Затем размещаем заготовки и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 5 минут.
- По истечении нужного времени достаем их и покрываем майонезом. Возвращаем обратно еще на 25 минут при той же температуре.
Приятного аппетита!
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