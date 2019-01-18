Обалденные мясные зразы: быстро и мега вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного мясного блюда, которое понравится абсолютно всем.

Существует множество вариантов начинки для зраз. Мы вам предлагаем сделать их с яйцом, луком и зеленью. Такое сочетание просто не может в себя не влюбить. Зразы очень ароматные, сытные и мега аппетитные. Подайте такую вкуснятину на праздничный стол и наслаждайтесь довольными лицами гостей и домочадцев. Каждая уважающая себя хозяечка должна уметь их готовить. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

полтора кг свинины

4 репчатого лука

1 пучок петрушки

соль и черный молотый перец по вкусу

5 яиц

майонез по вкусу

4 столовые ложки горчицы

60 мл подсолнечного масла

Начинаем процесс

В первую очередь предварительно отвариваем яйца. После чего остужаем их, очищаем и нарезаем маленькими ломтиками. Чистим репчатый лук и режем тонкими полукольцами. Вымываем хорошо зелень, обсушиваем и мелко нарезаем ее. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла и отправляем изначально обжариваться до мягкости подготовленный лук. После чего добавляем зелень и яйца. Перемешиваем все. Солим и перчим по вкусу. Затем снимаем с огня. Мясо нарезаем слайсами. Ширина их должна быть приблизительно 1 см. Затем хорошо отбиваем каждый кусочек. Солим и перчим по вкусу с обеих сторон. Внутреннюю часть смазываем горчицей. За счет нее мясо станет мягче. Теперь на край каждого кусочка размещаем подготовленную начинку и сворачиваем рулетиками. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Затем размещаем заготовки и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 5 минут. По истечении нужного времени достаем их и покрываем майонезом. Возвращаем обратно еще на 25 минут при той же температуре.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!