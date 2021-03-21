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Торт Золотой ключик. Мой любимый десерт с детства

Торт Золотой ключик напомнит вам детство! Так как этот незабываемый вкус прямиком оттуда! Обязательно порадуйте своих детишек этим замечательным лакомством.

Торт Золотой ключик

Торт Золотой ключик: ингредиенты

  1. 2 (два) стакана — сахара
  2. 7 (семь) шт —  яиц
  3. 2 (две) ст. ложки — меда
  4. 1 (одна) ч. ложка — гашеной соды
  5. 2 (две) ст. ложки — горячей воды
  6. 2.5 стакана — муки
  7. 3 (три) ст. ложки — какао
  8. 1 (один) стакан — грецких орехов

Для крема

  1. 1 (одна) банка — вареной сгущенки
  2. ванилин
  3. 1 (один) стакан — грецкого молотого ореха
  4. 200 (двести) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Взбейте яйца с сахаром добела. Добавьте мёд, разведенный двумя ложками воды, соду и снова взбивайте
  • Какао просейте вместе с мукой, всыпьте орехи и еще раз хорошо перемешайте
  • Разделите тесто на три части. Тесто получается жидковатое, как сметана
  • Размажьте его ложкой по противню, застеленному пергаментом. Выпекайте 3 коржа на противне  при температуре 190 градусов
  • Для крема: взбейте масло с ванилью, добавьте по ложке вареной сгущенки. Промажьте коржи кремом, обсыпая каждый орехами. Торт Золотой ключик получился таким нежным, таким вкусным! Обязательно испеките его по данному рецепту! Готовьте на здоровье и радуйте своих домочадцев!

 

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