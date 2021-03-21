Торт Золотой ключик. Мой любимый десерт с детства

Торт Золотой ключик напомнит вам детство! Так как этот незабываемый вкус прямиком оттуда! Обязательно порадуйте своих детишек этим замечательным лакомством.
Торт Золотой ключик: ингредиенты
- 2 (два) стакана — сахара
- 7 (семь) шт — яиц
- 2 (две) ст. ложки — меда
- 1 (одна) ч. ложка — гашеной соды
- 2 (две) ст. ложки — горячей воды
- 2.5 стакана — муки
- 3 (три) ст. ложки — какао
- 1 (один) стакан — грецких орехов
Для крема
- 1 (одна) банка — вареной сгущенки
- ванилин
- 1 (один) стакан — грецкого молотого ореха
- 200 (двести) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром добела. Добавьте мёд, разведенный двумя ложками воды, соду и снова взбивайте
- Какао просейте вместе с мукой, всыпьте орехи и еще раз хорошо перемешайте
- Разделите тесто на три части. Тесто получается жидковатое, как сметана
- Размажьте его ложкой по противню, застеленному пергаментом. Выпекайте 3 коржа на противне при температуре 190 градусов
- Для крема: взбейте масло с ванилью, добавьте по ложке вареной сгущенки. Промажьте коржи кремом, обсыпая каждый орехами. Торт Золотой ключик получился таким нежным, таким вкусным! Обязательно испеките его по данному рецепту! Готовьте на здоровье и радуйте своих домочадцев!
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