Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Аппетитные рулетики из лаваша с сырно-творожной начинкой, хотя наполнение трубочек вы можете придумать и сами по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш тонкий;

сыр и творог по 200 г;

яйца, 2шт;

зелень любая по вкусу;

соль, перец.

Процесс приготовления

Листы лаваша разрезаем на такие кусочки, чтобы было можно сворачивать трубочки с начинкой и подгибать края.

Творог разминаем с яйцами, добавляем тертый сыр, перемешиваем.

Совет: зелени берите много, любой по вкусу.

Зелень смешиваем с массой.

Выкладываем начинку на куски лаваша и сворачиваем трубочками.

Совет: промокните край водой или молоком, чтобы он хорошо склеился.

Обжариваем в сковороде на сливочном масле.

Если есть желание, можно все сложить в форму и запечь в духовке. Запекаем просто так или заливаем яйцами, взбитыми с молоком, посыпанными сыром.