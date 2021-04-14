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Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Аппетитные рулетики из лаваша с сырно-творожной начинкой, хотя наполнение трубочек вы можете придумать и сами по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш тонкий;
  • сыр и творог по 200 г;
  • яйца, 2шт;
  • зелень любая по вкусу;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Листы лаваша разрезаем на такие кусочки, чтобы было можно сворачивать трубочки с начинкой и подгибать края.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Творог разминаем с яйцами, добавляем тертый сыр, перемешиваем.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Совет: зелени берите много, любой по вкусу.

Зелень смешиваем с массой.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Выкладываем начинку на куски лаваша и сворачиваем трубочками.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Совет: промокните край водой или молоком, чтобы он хорошо склеился.

Обжариваем в сковороде на сливочном масле.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Если есть желание, можно все сложить в форму и запечь в духовке. Запекаем просто так или заливаем яйцами, взбитыми с молоком, посыпанными сыром.

Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

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