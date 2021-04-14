Вкусняшка из тонкого лаваша за считанные минуты. Рецепт удивил не только меня

Аппетитные рулетики из лаваша с сырно-творожной начинкой, хотя наполнение трубочек вы можете придумать и сами по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш тонкий;
- сыр и творог по 200 г;
- яйца, 2шт;
- зелень любая по вкусу;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Листы лаваша разрезаем на такие кусочки, чтобы было можно сворачивать трубочки с начинкой и подгибать края.
Творог разминаем с яйцами, добавляем тертый сыр, перемешиваем.
Совет: зелени берите много, любой по вкусу.
Зелень смешиваем с массой.
Выкладываем начинку на куски лаваша и сворачиваем трубочками.
Совет: промокните край водой или молоком, чтобы он хорошо склеился.
Обжариваем в сковороде на сливочном масле.
Если есть желание, можно все сложить в форму и запечь в духовке. Запекаем просто так или заливаем яйцами, взбитыми с молоком, посыпанными сыром.
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