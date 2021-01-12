Скумбрия с лимоном в духовке: вкусно, полезно и красиво!

Скумбрия с лимоном в духовке – полезно, вкусно, красиво! Что еще нужно? Подавать блюдо следует сразу после приготовления. Но также рыба хороша и в охлажденном виде.

Скумбрия с лимоном в духовке: ингредиенты

Пол шт – лимона 2 (две) шт – скумбрии 2 (две) ст. ложки – укропа 1 (одна) ч. ложка – майонеза 2 (два) зубчика – чеснока Соль по вкусу Смесь перцев горошком – по вкусу

Скумбрия с лимоном в духовке: рецепт

Рыбу вымойте, выпотрошите. Отрежьте голову, плавники и хвост

Чеснок нарежьте перьями. Укроп нарежьте крупно

Рыбу полейте лимонным соком внутри. Посолите, и в брюхо положите укроп и чеснок. По спине рыбы сделайте надрезы и вставьте ломтики лимона. Выложите рыбу на противень смазанный маслом и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 минут

Скумбрия с лимоном в духовке готова: Видео