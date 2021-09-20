Беру свиные ребрышки и банку. Рецепт вкусного ужина для всей семьи

Такие свиные ребрышки вам точно понравятся. Главное, это правильно замариновать, чтобы они получились мягкими и сочными, нежными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиные ребрышки, 800 г;
- лук, 1 – 2 шт;
- соль, перец, ароматные травы и специи;
- картофель, 4 шт;
- масло сливочное, 40 г.
Процесс приготовления
Режем ребрышки кусочками.
Лук берем крупный и режем тонкими полукольцами.
Смешиваем мясо с луком, солью, перцем, специями, ароматными травами и хорошо перемешиваем руками, чтобы лук пустил сок.
Оставляем на 15 минут.
В чистую банку трамбуем массу и накрываем фольгой.
Крупный картофель режем на пару частей. Берем по 2 части, кладем между ними кусочек сливочного масла и оборачиваем фольгой.
На противень ставим банку с мясом, вокруг раскладываем картофель в фольге.
Ставим противень в холодную духовку и ставим температуру в 180 градусов.
Готовим 1.10 – 1.20.
После окончания готовки оставляем банку на 15 минут при приоткрытой немного дверце, чтобы банка немного остыла и не лопнула при вынимании из духовки.
Выкладываем все на большое блюдо и подаем к столу. Это угощение точно вам понравится вам и вашей семье, гостям.
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