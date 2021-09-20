Беру свиные ребрышки и банку. Рецепт вкусного ужина для всей семьи

Такие свиные ребрышки вам точно понравятся. Главное, это правильно замариновать, чтобы они получились мягкими и сочными, нежными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиные ребрышки, 800 г;

лук, 1 – 2 шт;

соль, перец, ароматные травы и специи;

картофель, 4 шт;

масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Режем ребрышки кусочками.

Лук берем крупный и режем тонкими полукольцами.

Смешиваем мясо с луком, солью, перцем, специями, ароматными травами и хорошо перемешиваем руками, чтобы лук пустил сок.

Оставляем на 15 минут.

В чистую банку трамбуем массу и накрываем фольгой.

Крупный картофель режем на пару частей. Берем по 2 части, кладем между ними кусочек сливочного масла и оборачиваем фольгой.

На противень ставим банку с мясом, вокруг раскладываем картофель в фольге.

Ставим противень в холодную духовку и ставим температуру в 180 градусов.

Готовим 1.10 – 1.20.

После окончания готовки оставляем банку на 15 минут при приоткрытой немного дверце, чтобы банка немного остыла и не лопнула при вынимании из духовки.

Выкладываем все на большое блюдо и подаем к столу. Это угощение точно вам понравится вам и вашей семье, гостям.