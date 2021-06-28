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Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное, нежное мясо с пикантным вкусом

Рёбрышки в пиве с луком в духовке получаются невероятно ароматными и прекрасными на вкус. Готовьте такое блюдо почаще и радуйте своих близких.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке: ингредиенты

Рёбрышки в пиве с луком в духовке

  1. Пиво — 1 ст. (один стакан)
  2. Свиные рёбрышки — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Оливковое масло — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Соль, чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте рёбрышки, добавьте нарезанный полукольцами лук, специи, затем влейте пиво.
  • На один час оставьте под гнётом.
  • Рёбрышки вместе с луком выложите на противень и запекайте до румяной корочки при температуре 200 градусов.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке — необыкновенно сочные и нежные.

Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное, нежное мясо с пикантным вкусом 2

Приятного аппетита!

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