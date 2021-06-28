Рёбрышки в пиве с луком в духовке. Ароматное, нежное мясо с пикантным вкусом

Рёбрышки в пиве с луком в духовке получаются невероятно ароматными и прекрасными на вкус. Готовьте такое блюдо почаще и радуйте своих близких.
Рёбрышки в пиве с луком в духовке: ингредиенты
- Пиво — 1 ст. (один стакан)
- Свиные рёбрышки — 1 кг. (один килограмм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Оливковое масло — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте рёбрышки, добавьте нарезанный полукольцами лук, специи, затем влейте пиво.
- На один час оставьте под гнётом.
- Рёбрышки вместе с луком выложите на противень и запекайте до румяной корочки при температуре 200 градусов.
Рёбрышки в пиве с луком в духовке — необыкновенно сочные и нежные.
Приятного аппетита!
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