Идеальная выпечка к чаю. Венское печенье или тертый пирог

Тертый пирог – это один из старых, классических рецептов, который каждая хозяйка делает со своей любимой начинкой. Я делаю с яблоками и лимоном, некоторые очень любят с персиками и абрикосовым вареньем. Процесс готовки очень простой, зато результат всегда идеальный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 80 г;
- масло сливочное, 150 г;
- соль щепотка;
- молоко или вода, 50 мл;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- лимоны и яблоки по 2 – 3 шт;
- крахмал кукурузный, 30 г;
- сахар, 170 г или по вашему вкусу.
Процесс приготовления
Продукты должны быть холодными.
Муку просеиваем и смешиваем с солью и сахаром, ванилином по вкусу, кусочками холодного сливочного масла.
Перетираем руками в крошку.
Добавляем яйца и молоко, вымешиваем тесто. Если нет молока, можно добавить холодную воду или сметану.
Совет: тесто долго не вымешивайте, иначе оно не будет вкусным.
Делим на 2 части и одну кладем в пакете в морозильную камеру.
Вторую часть распределяем по пергаменту в форме. По желанию, делайте бортики.
Отправляем форму в холодильник.
Для начинки можно заменить лимоны на любые другие цитрусовые по вашему вкусу.
Натираем цедру с лимонов, а саму белую кожуру счищаем.
Режем лимон кусочками и удаляем косточки. Перебиваем блендером.
Смешиваем цедру и пюре лимона, тертые яблоки и ставим на плиту.
Всыпаем сахар и крахмал, доводим до кипения и варим минуту до густоты, постоянно перемешивая.
Если лимоны не сочные, влейте немного воды, для красоты – щепотку куркумы.
Натираем немного теста на то, что в форме.
Выкладываем остывшую начинку на тесто, натираем остаток теста и выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут до румяности.
Начинку пробуйте на сладость, чтобы она не была кислой. Чтобы она стала более густой, можно добавить еще крахмала, смешанного с водой.
Остужаем пирог в форме, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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