Идеальная выпечка к чаю. Венское печенье или тертый пирог

Тертый пирог – это один из старых, классических рецептов, который каждая хозяйка делает со своей любимой начинкой. Я делаю с яблоками и лимоном, некоторые очень любят с персиками и абрикосовым вареньем. Процесс готовки очень простой, зато результат всегда идеальный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 80 г;

масло сливочное, 150 г;

соль щепотка;

молоко или вода, 50 мл;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

лимоны и яблоки по 2 – 3 шт;

крахмал кукурузный, 30 г;

сахар, 170 г или по вашему вкусу.

Процесс приготовления

Продукты должны быть холодными.

Муку просеиваем и смешиваем с солью и сахаром, ванилином по вкусу, кусочками холодного сливочного масла.

Перетираем руками в крошку.

Добавляем яйца и молоко, вымешиваем тесто. Если нет молока, можно добавить холодную воду или сметану.

Совет: тесто долго не вымешивайте, иначе оно не будет вкусным.

Делим на 2 части и одну кладем в пакете в морозильную камеру.

Вторую часть распределяем по пергаменту в форме. По желанию, делайте бортики.

Отправляем форму в холодильник.

Для начинки можно заменить лимоны на любые другие цитрусовые по вашему вкусу.

Натираем цедру с лимонов, а саму белую кожуру счищаем.

Режем лимон кусочками и удаляем косточки. Перебиваем блендером.

Смешиваем цедру и пюре лимона, тертые яблоки и ставим на плиту.

Всыпаем сахар и крахмал, доводим до кипения и варим минуту до густоты, постоянно перемешивая.

Если лимоны не сочные, влейте немного воды, для красоты – щепотку куркумы.

Натираем немного теста на то, что в форме.

Выкладываем остывшую начинку на тесто, натираем остаток теста и выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут до румяности.

Начинку пробуйте на сладость, чтобы она не была кислой. Чтобы она стала более густой, можно добавить еще крахмала, смешанного с водой.

Остужаем пирог в форме, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.