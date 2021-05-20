Солянка Горожанка. Первое блюдо с большим количеством мяса и копчёностей

Солянка Горожанка имеет необычный и интересный вкус и понравится буквально всем.
Солянка Горожанка: ингредиенты
- Молочные сосиски – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Говядина – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
- Помидор – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Краковская колбаса – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Морковь – 100 г. (сто грамм)
- Копчёная грудинка – 120 г. (то двадцать грамм)
- Солёные огурцы – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Лимон – 1 шт. (одна штука)
- Маслины – 100 г. (сто грамм)
- Оливки – 10 г. (сто грамм)
- Бульон – 1,5 л. (полтора литра)
- Томатная паста- 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Растительное масло
- Сливочное масло
- Пучок петрушки
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 2 з. (два зубчика)
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте лук кубиком, натрите морковь на крупной тёрке. Удалите плодоножку помидоров и нарежьте на мелкие кусочки. Солёные огурцы измельчите.
- Положите растительное и сливочное масло в сковороду, нагрейте. Затем добавьте лук с морковью, перемешайте и потушите до готовности.
- Солёные огурцы и помидоры добавьте к тушёным овощам. Перемешайте всё и слегка обжарьте, потом добавьте томатную пасту и сахар. Выдавите туда же через пресс чеснок. Перемешайте всё, Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20 минут.
- Краковскую колбасу и куриную грудку нарежьте, переложите на сковороду и слегка обжарьте.
- Выложите говядину в кастрюлю и отварите почти до готовности. Варите без соли и специй, затем нарежьте говядину небольшими кусками.
- Выложите в кастрюлю тушёные овощи, добавьте мясо, грудку и колбасу, залейте бульоном и доведите до кипения. Варите 30 минут.
- Затем в суп добавьте нарезанные сосиски, оливки, маслины и лимон, перемешайте и варите ещё 5 минут.
- В суп всыпьте зелень и дайте настояться 10 минут.
Солянка Горожанка готова к подаче на стол.
Приятного вам аппетита!
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