Трюфельный сметанник — невероятно вкусное лакомство. Готовить его совсем не сложно. Учтите, этот десерт довольно калорийный.
Трюфельный сметанник: ингредиенты
- 1 (один) стакан — сахара
- 200 (двести) гр — сметаны
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 160 (сто шестьдесят) гр — какао — порошка
- 150 (сто пятьдесят) гр — муки
- 200 (двести0 гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — сгущенного молока
- 90 (девяносто) гр — молочного шоколада
Рецепт приготовления:
- Займемся приготовлением теста. В глубокой посуде взбейте венчиком яйцо с сахаром. К массе добавьте сметану. Перемешайте. Теперь постепенно подсыпайте в посуду муку, просеянную с разрыхлителем. Начните месить тесто. Оно должно быть тягучим и без комочков. Добавьте половину количества какао. Перемешайте
- Форму застелите пергаментной бумагой. Перелейте тесто в форму. и разровняйте. Отправьте корж выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на сорок минут. Готовность проверьте при помощи зубочистки
- Готовый корж должен полностью остыть. После чего, разрежьте его на два или три коржа
- Далее готовим крем. Взбейте блендером размягченное сливочное масло со сгущенкой и остатками какао-порошка. Этой массой перемажьте коржи, а также верх и бока торта
- Украсить трюфельный сметанник можно шоколадной глазурью, натертым замороженным шоколадом. Очень празднично и аппетитно на торте смотрятся трюфельные конфеты. Этот десерт даже на праздничный стол подать можете. Готовьте и радуйте близких! На здоровье!
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