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Трюфельный сметанник

Трюфельный сметанник — невероятно вкусное лакомство. Готовить его совсем не сложно. Учтите, этот десерт довольно калорийный.

Трюфельный сметанник

Трюфельный сметанник: ингредиенты

  1. 1 (один) стакан — сахара
  2. 200 (двести) гр — сметаны
  3. 1 (одна) шт — яиц
  4. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  5. 160 (сто шестьдесят) гр — какао — порошка
  6. 150 (сто пятьдесят) гр — муки
  7. 200 (двести0 гр — сливочного масла
  8. 200 (двести) гр — сгущенного молока
  9. 90 (девяносто) гр — молочного шоколада

Рецепт приготовления:

  • Займемся приготовлением теста. В глубокой посуде взбейте венчиком яйцо с сахаром. К массе добавьте сметану. Перемешайте. Теперь постепенно подсыпайте в посуду муку, просеянную с разрыхлителем. Начните месить тесто. Оно должно быть тягучим и без комочков. Добавьте половину количества какао. Перемешайте
  • Форму застелите пергаментной бумагой. Перелейте тесто в форму. и разровняйте. Отправьте корж выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на сорок минут. Готовность проверьте при помощи зубочистки
  • Готовый корж должен полностью остыть. После чего, разрежьте его на два или три коржа
  • Далее готовим  крем. Взбейте блендером размягченное сливочное масло со сгущенкой и остатками какао-порошка. Этой массой перемажьте коржи, а также верх и бока торта
  • Украсить трюфельный сметанник можно  шоколадной глазурью, натертым замороженным шоколадом. Очень празднично и аппетитно на торте смотрятся трюфельные конфеты.
    Этот десерт даже на праздничный стол подать можете. Готовьте и радуйте близких! На здоровье!
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